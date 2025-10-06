Baltijas balss logotype
Польша проигнорировала предложение РФ разобраться в происхождении БПЛА - Грушко 3 249

В мире
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Польша проигнорировала предложение РФ разобраться в происхождении БПЛА - Грушко
ФОТО: Youtube

Польша проигнорировала предложение Москвы разобраться в происхождении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые попали в воздушное пространство страны. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, его цитирует ряд западных СМИ.

«Польше мы прямо предложили консультации и по линии военных, и по линии МИД. Но они предпочитают бежать в НАТО, чтобы активизировать четвертую статью», — сказал дипломат.

Грушко подчеркнул, что активация статьи четвертой Североатлантического договора ничего не дает в вопросе разрешения ситуации.

По мнению Грушко, провокации с беспилотниками в Европейском союзе (ЕС) якобы нужны для повышения градуса военного психоза и оправдания военных трат в европейских странах.

«Военный психоз необходим для того, чтобы заставить народы затянуть пояса, заставить парламенты проголосовать за эти безумные военные траты, которые выходят за пределы любых представлений о разумной достаточности», — заявил российский дипломат.

Грушко утверждает, что столкнувшиеся с инцидентами с БПЛА европейские страны отказываются от прямых консультаций с российской стороной по линии военных. «Вместо этого они предпочитают бежать в НАТО с тем, чтобы активировать статью четвертую и дальше, чтобы все страны — члены НАТО выступили с заявлением о том, что они остаются едины в том, что касается необходимости отражения "российских провокаций"», — указал замминистра РФ.

В ночь на 10 сентября неопознанные беспилотники пересекли границу Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что всего в небе было обнаружено 19 дронов. В Варшаве бездоказательно обвинили в случившемся Москву.

В Минобороны России после этого заявили, что поражать объекты на территории Польши не планировалось. В ведомстве добавили, что российские дроны не смогли бы пролететь такое расстояние.

#европа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • А
    Алекс
    7-го октября

    Путлер незадолго до войны заявлял ,что раша не собирается нападать на Украину. А потом началась СВОлочная операция. Раше верить-себя не уважать

    0
    4
  • Д
    Дед
    6-го октября

    Упс. Опять доказательств не нужно, а есть только хайли лайкли. Как я и предполагал дроны хохлятские или еще чьи то.

    25
    2
  • Д
    Дед
    6-го октября

    Упс. Опять доказательств не нужно, а есть только хайли лайкли. Как я и предполагал дроны хохлятские или еще чьи то.

    9
    2
Читать все комментарии

