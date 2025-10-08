Происходящие в энергетической политике Турции изменения могут лишить Россию последнего крупного газового рынка на западном направлении. Об этом говорится в материале Reuters.

Его автор указывает, что к концу 2028 года республика начнет закрывать более половины потребностей в газе за счет своей добычи и импорта сжиженного природного газа (СПГ) из США.

В эту сторону Анкару толкает и президент США Дональд Трамп, настаивающий на сокращении закупок российских энергоносителей, что, по его мнению, ускорит завершение конфликта на Украине. В том числе он лично предлагал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану минимизировать сотрудничество с «Газпромом».

Россия остается крупнейшим поставщиком газа в Турцию, но ее доля упала с 60 процентов два десятилетия назад до 37 процентов в первом полугодии 2025 года. Начать пересмотр сотрудничества Анкара может уже в скором времени, потому что действие контрактов на поставку газа по «Голубому потоку» и «Турецкому потоку» подходит к концу.

Согласно подсчетам агентства, импорт СПГ из США сократит потребности Турции в газе с 53 миллиардов кубометров в год до 26 миллиардов. Это гораздо меньше нынешнего объема поставок из России, Ирана и Азербайджана, равного 41 миллиарду кубометров в совокупности.

Речь идет не просто о намерениях, Турция уже подписала несколько соглашений о поставках СПГ с американскими компаниями на сумму 43 миллиарда долларов. При этом ее мощности по приему СПГ составляют 58 миллиардов кубометров, то есть, при желании республика вообще может обойтись без поставок по трубопроводам.

В материале отмечается, что страна вряд ли полностью откажется от закупки газа в России, поскольку наличие дополнительного поставщика позволяют добиваться более низких цен. Однако условия для «Газпрома» вряд ли окажутся сравнимыми с теми, что есть сейчас.