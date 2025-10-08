Президент Сербии Александр Вучич резко высказался в адрес Турции, обвинив ее в желании возродить Османскую империю. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

Такое заявление он сделал в свете передачи Анкарой тысячи дронов-камикадзе Skydagger самопровозглашенной республике Косово. По словам сербского лидера, это нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН 1244.

«Теперь совершенно ясно, что Турция не желает стабильности на Западных Балканах и снова мечтает о возрождении Османской империи. Сербия — маленькая страна, но мы прекрасно поняли послание», — написал Вучич.