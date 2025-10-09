Израиль и ХАМАС согласовали первый этап американского мирного плана, написал вечером в среду, 8 октября, по местному времени президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. "Это означает, что ВСЕ заложники будут освобождены в самое ближайшее время, а Израиль выведет свои войска на согласованные линии в качестве первых шагов к прочному, надежному и вечному миру. Со всеми сторонами будут обращаться справедливо!" - говорится в его посте.

В своем заявлении Трамп поблагодарил посредников из Катара, Египта и Турции, которые работали с США "над тем, чтобы это историческое и беспрецедентное событие произошло".

Уже к 12 октября Трамп готов вылететь на Ближний Восток, чтобы присутствовать при подписании соглашения, заявил он ранее в этот же день во время брифинга для прессы в Белом доме. "Я, возможно, отправлюсь туда ближе к концу недели, возможно, в воскресенье - посмотрим", - цитировали СМИ американского лидера.

Соглашение по сектору Газа подтвердили Израиль, ХАМАС и Катар

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем посте в Х написал, что уже 9 октября созовет правительство, чтобы ратифицировать соглашение и вернуть домой удерживаемых террористами заложников. Агентство Reuters передало, что ХАМАС также подтвердил заключение соглашения с израильской стороной. Позднее AFP со ссылкой на радикальную исламистскую группировку написало, что живые заложники будут обменяны приблизительно на 2000 палестинских заключенных в течение 72 часов с момента заключения сделки.

"Посредники объявляют, что сегодня вечером было достигнуто соглашение по всем положениям и механизмам реализации первого этапа соглашения о прекращении огня в Газе, которое приведет к прекращению войны, освобождению израильских заложников и палестинских заключенных, а также поступлению (гуманитарной. - Ред.) помощи", - написал в своем аккаунте в Х официальный представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари. Подробности сделки будут объявлены позже, добавил он.

Генсек ООН Гутерриш поприветствовал соглашение между Израилем и ХАМАС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал продвижение на пути к миру на Ближнем Востоке. "Я настоятельно призываю все заинтересованные стороны полностью соблюдать условия соглашения. Все заложники должны быть освобождены достойным образом. Необходимо обеспечить постоянное прекращение огня. Боевые действия должны прекратиться раз и навсегда," - написал он в X. По словам Гутерриша, ООН поддержит реализацию соглашения и увеличит объем поставок гуманитарной помощи в сектор Газа на этом фоне.

В то же время он призвал обеспечить "немедленный и беспрепятственный ввоз гуманитарных грузов и необходимых коммерческих товаров" в регион, а также воспользоваться возможностью, чтобы выработать "надежный политический курс на прекращение оккупации, признающий право палестинского народа на самоопределение, ведущий к решению о двух государствах". По словам Гутерриша, это позволит израильтянам и палестинцам жить в мире и безопасности.

Нападение ХАМАС на Израиль

Нападение движения ХАМАС, признанного в Евросоюзе и США террористической организацией, на Израиль 7 октября 2023 года стало отправной точкой обострения ближневосточного конфликта. Тогда боевики нанесли ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Они также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Позднее часть заложников была обменяна или освобождена, часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 67 тысяч палестинцев, еще свыше 169 тысяч ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. При этом не указывается, как именно составляется эта графа статистики. Например, неясно, сколько было исламистских боевиков среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.

В конце сентября во время визита в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президент США Дональд Трамп представил свой мирный план по сектору Газа. Нетаньяху дал на него согласие. Частичное согласие с предложенными пунктами дали в начале октября и представители ХАМАС. В Египте 6 октября состоялся первый раунд переговоров Израиля и ХАМАС через посредников.

DW