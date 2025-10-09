Президент Израиля Ицхак Герцог в четверг заявил, что президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира за усилия по прекращению войны в секторе Газа, пишет LETA со ссылкой на DPA.

"Нет сомнений в том, что он за это заслуживает Нобелевскую премию мира", — заявил Герцог на платформе X, назвав потенциальное соглашение "возможностью для исцеления, примирения и открытия нового горизонта надежды для нашего региона".

В среду Трамп сообщил на своей платформе Truth Social, что Израиль и палестинская вооружённая группировка "Хамас" на переговорах в египетском курорте Шарм-эль-Шейх договорились о первом этапе мирного плана по Газе.

По словам Трампа, на первом этапе "Хамас" освободит всех заложников, а Израиль отведёт свои войска к согласованной линии.

Недавно, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, Трамп заявил, что с момента возвращения в Белый дом в январе он прекратил несколько войн и, по его словам, за это ему должна быть присуждена Нобелевская премия мира.

Имя лауреата Нобелевской премии мира этого года будет объявлено в пятницу.