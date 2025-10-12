Даже безвизовый режим у них пока что не получается.

«К 2063 году Африка должна быть единой»: говорит «Повестка дня 2063» — ключевой документ долгосрочного планирования Африканского союза (АС). В 2018 году на континентальном уровне был принят Протокол о свободе перемещения ; в последнее время африканские страны видят всё больше послаблений в миграционных законах. Свежим примером может служить отмена визовых сборов для африканцев в Буркина-Фасо.

«Повестка дня 2063» — декларативный документ, на самом же деле миграционные процессы в Африке контролируются большим набором национальных, региональных и континентальных правовых актов. Многие ключевые решения принимаются на уровне региональных союзов: так, например, в 1979 году — на 39 лет раньше, чем аналогичный документ появился у Африканского союза — в ЭКОВАС был принят региональный Протокол о свободе перемещения. Первым этапом внедрения стала отмена виз между странами Западной Африки.

В 2024 году Кения объявила, что собирается наладить безвизовый режим со странами Африки за исключением Ливии и Сомали. Вместо визы от прибывающих африканцев теперь требовалось eTA (Electronic Travel Authorization). Согласно замыслу, упрощённая цифровая процедура поможет быстрее получать необходимые документы. В том же году система eTA была внедрена. Тем не менее, африканская пресса критично отнеслась к подобным решениям, отметив, что из-за eTA Кения опустилась на 17 позиций в рейтинге африканской открытости и заняла «почётное» 46 место из 54. Почему?

Путаница с существующими безвизовыми режимами. Граждане стран, с которыми у Кении уже были заключены соглашения, вроде ЮАР и Анголы, столкнулись с новыми бюрократическими трудностями. Задержки при оформлении eTA. Неопределённость, с которой сталкивались гости, получила резкую критику от участников деловых конференций и спортивных соревнований.

В январе 2025 года правительство Кении одобрило упразднение eTA для африканцев, предложив в качестве альтернативы безвизовый режим. Опыт Кении заставил дискуссию на международной арене разгореться вновь, притом на высшем уровне. Так, Африканский банк развития и Комиссия Африканского союза запустили кампанию по популяризации свободного перемещения внутри континента. Программа направлена на работу с политиками, поэтому публичных упоминаний её с февраля 2025 года оказалось немного. С 30 мая 2025 года в Кении официально начал действовать безвизовый режим для жителей стран Африки, кроме Ливии и Сомали.

Достоверно сказать, сможет ли Африка «преодолеть границы», непросто: на пути у каждого амбициозного проекта лежат трудности — экономические, политические, бюрократические, — а прогнозирование затруднено.