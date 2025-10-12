Baltijas balss logotype
Немецкие призывники отказываются брать оружие в руки

В мире
Дата публикации: 12.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: А можно было бы вспомнить, как деды воевали.

А можно было бы вспомнить, как деды воевали.

В 2011 году призыв был приостановлен, но не отменен.

В кадровые центры немецкой армии поступило более 3 тыс. ходатайств от граждан, желающих отказаться от службы, в 2021 году таких было около 200, сообщает Spiegel со ссылкой на данные бундесвера.

По информации Spiegel, к концу августа 2025 года количество заявлений об отказе от военной службы в Германии достигло 3257. Это на 9,2% больше, чем за весь 2024 год, когда было подано 2998 подобных прошений. В основном среди заявителей оказались люди, не проходившие службу, а также резервисты, передает РИА «Новости».

В 2023 году число отказников составляло 1609 человек, а в 2022 году – около 1100. В 2021 году аналогичные заявления подали всего около 200 человек. Нынешний показатель приближается к максимальному уровню за последние 14 лет, отмечает издание.

В 2011 году призыв в Германии был приостановлен, но не отменен. Право на отказ от военной службы по убеждениям продолжает существовать. Соответствующее заявление могут подать действующие военнослужащие и резервисты, а также бывшие призывники и не проходившие службу.

Право на отказ от военной службы по соображениям совести закреплено в конституции ФРГ, и большинство подобных прошений удовлетворяется.

Парламентская фракция ХДС/ХСС ранее заблокировала обсуждение законопроекта об изменениях в системе военной службы, предложенного Минобороны ФРГ. Документ предусматривает внедрение добровольной службы по шведской модели и обязательное медицинское освидетельствование для всех выпускников школ. Законопроект также допускает возврат к всеобщему призыву при необходимости. Позднее представитель СДПГ сообщил, что лидеры коалиционных фракций договорились провести дебаты по этому вопросу.

#Германия
  • ji
    jurijs ivanovs
    12-го октября

    АРМИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ! только добровольцы и контрактники ! и надо платить хорошие деньги за то что человек готов рисковать своей жизнью ! только так ! служить в армии в мирное время это совсем не то что реально учавствовать в боях на войне ! две большие разницы ! те кто ратует за обязательную службу совершенно уверены что их это не коснёться никоим образом ! поэтому они такие смелые !

