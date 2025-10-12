Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран 0 212

В мире
Дата публикации: 12.10.2025
LETA
Изображение к статье: В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран

Сегодня в ЕС начнет действовать новая система въезда и выезда (IIS), предназначенная для граждан третьих стран, которые путешествуют с целью краткосрочного пребывания, сообщила эксперт Государственной пограничной службы Йоланта Бабишко.

IIS — это автоматизированная информационная система, предназначенная для регистрации граждан третьих стран каждый раз, когда они пересекают внешние границы европейских стран с целью краткосрочного пребывания.

В понимании IIS гражданином третьей страны считается лицо, не имеющее гражданства ЕС, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии или Швейцарии.

Краткосрочное пребывание означает пребывание до 90 дней в течение любого 180-дневного периода, включая все дни, в течение которых лицо находилось в европейских странах, использующих IIS.

По словам пограничной службы, IIS существенно модернизирует процесс пограничного контроля и усилит безопасность в европейских странах, которые будут использовать IIS.

Система заменит существующие штампы в паспортах цифровым механизмом регистрации, который будет автоматически фиксировать данные о въезде и выезде. В долгосрочной перспективе это означает более быстрый и эффективный пограничный контроль, поскольку проверки будут проводиться автоматически и с меньшим объемом ручной работы.

При первом пересечении границы, когда будут зарегистрированы биометрические данные граждан третьих стран, процесс пограничного контроля может занять больше времени, чем обычно, но после первоначальной регистрации данных повторное пересечение границы будет быстрее и удобнее, обещают в погранохране.

В то же время новая система поможет предотвратить нелегальную миграцию, поскольку позволит точно регистрировать, какие лица въезжают в Шенгенскую зону и выезжают из нее.

Использование биометрических данных — отпечатков пальцев и изображений лица — сократит количество случаев поддельных удостоверений личности и поможет предотвратить превышение разрешенного срока пребывания, подчеркивают пограничники.

Внедрение IIS также укрепит безопасность в Шенгенской зоне в целом — пограничники и правоохранительные органы получат доступ к важной информации о путешественниках, что позволит своевременно выявлять угрозы безопасности и более эффективно бороться с тяжкими преступлениями и терроризмом.

С 1 сентября путешественники из третьих стран уже могут заполнять электронную декларацию о путешествии в информационной системе по предотвращению угроз национальной безопасности, однако она отличается от IIS.

IIS — это система, с которой люди сталкиваются на пограничных пунктах пропуска, а электронная декларация о поездке — это анкета, которую необходимо заполнить онлайн не позднее чем за 48 часов до въезда в Латвию.

Ее должны подавать лица, являющиеся гражданами любой страны, за исключением граждан стран ЕС, НАТО, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), стран Европейской экономической зоны, Швейцарии или Бразилии, которые не имеют визы или вида на жительство, выданных Латвией.

Читайте нас также:
#евросоюз #граница
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Внезапно: над Азовским морем заметили летающие корабли
Изображение к статье: Кадр: Telegram-канал
Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ
Изображение к статье: Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ
Трамп объявил Израиль победителем
Изображение к статье: Трамп объявил Израиль победителем
Трамп снова заявил о победе США в обеих мировых войнах
Изображение к статье: Трамп снова заявил о победе США в обеих мировых войнах
Изображение к статье: Трамп удивился после встречи Путина с его спецпосланником
Трамп удивился после встречи Путина с его спецпосланником 1 1191
Изображение к статье: Трамп оказался в тупике из-за жёстких действий Китая
Трамп оказался в тупике из-за жёстких действий Китая 598
Изображение к статье: В Брюсселе - выставка, посвящённая советской воровской культуре и языку татуировок
В Брюсселе - выставка, посвящённая советской воровской культуре и языку татуировок 463
Изображение к статье: «План Трампа из 20 пунктов» для Газы - что дальше?
«План Трампа из 20 пунктов» для Газы - что дальше? 71

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кадр: Telegram-канал
В мире
Внезапно: над Азовским морем заметили летающие корабли 19
Изображение к статье: На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором
ЧП и криминал
1
На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором 1 45
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Наша Латвия
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 5
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Люблю!
Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны 20
Изображение к статье: Найден природный способ остановить порчу продуктов
Дом и сад
Найден природный способ остановить порчу продуктов 76
Изображение к статье: Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ
В мире
Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ 121
Изображение к статье: Кадр: Telegram-канал
В мире
Внезапно: над Азовским морем заметили летающие корабли 19
Изображение к статье: На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором
ЧП и криминал
1
На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором 1 45
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Наша Латвия
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 5

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео