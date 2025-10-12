Сегодня в ЕС начнет действовать новая система въезда и выезда (IIS), предназначенная для граждан третьих стран, которые путешествуют с целью краткосрочного пребывания, сообщила эксперт Государственной пограничной службы Йоланта Бабишко.

IIS — это автоматизированная информационная система, предназначенная для регистрации граждан третьих стран каждый раз, когда они пересекают внешние границы европейских стран с целью краткосрочного пребывания.

В понимании IIS гражданином третьей страны считается лицо, не имеющее гражданства ЕС, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии или Швейцарии.

Краткосрочное пребывание означает пребывание до 90 дней в течение любого 180-дневного периода, включая все дни, в течение которых лицо находилось в европейских странах, использующих IIS.

По словам пограничной службы, IIS существенно модернизирует процесс пограничного контроля и усилит безопасность в европейских странах, которые будут использовать IIS.

Система заменит существующие штампы в паспортах цифровым механизмом регистрации, который будет автоматически фиксировать данные о въезде и выезде. В долгосрочной перспективе это означает более быстрый и эффективный пограничный контроль, поскольку проверки будут проводиться автоматически и с меньшим объемом ручной работы.

При первом пересечении границы, когда будут зарегистрированы биометрические данные граждан третьих стран, процесс пограничного контроля может занять больше времени, чем обычно, но после первоначальной регистрации данных повторное пересечение границы будет быстрее и удобнее, обещают в погранохране.

В то же время новая система поможет предотвратить нелегальную миграцию, поскольку позволит точно регистрировать, какие лица въезжают в Шенгенскую зону и выезжают из нее.

Использование биометрических данных — отпечатков пальцев и изображений лица — сократит количество случаев поддельных удостоверений личности и поможет предотвратить превышение разрешенного срока пребывания, подчеркивают пограничники.

Внедрение IIS также укрепит безопасность в Шенгенской зоне в целом — пограничники и правоохранительные органы получат доступ к важной информации о путешественниках, что позволит своевременно выявлять угрозы безопасности и более эффективно бороться с тяжкими преступлениями и терроризмом.

С 1 сентября путешественники из третьих стран уже могут заполнять электронную декларацию о путешествии в информационной системе по предотвращению угроз национальной безопасности, однако она отличается от IIS.

IIS — это система, с которой люди сталкиваются на пограничных пунктах пропуска, а электронная декларация о поездке — это анкета, которую необходимо заполнить онлайн не позднее чем за 48 часов до въезда в Латвию.

Ее должны подавать лица, являющиеся гражданами любой страны, за исключением граждан стран ЕС, НАТО, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), стран Европейской экономической зоны, Швейцарии или Бразилии, которые не имеют визы или вида на жительство, выданных Латвией.