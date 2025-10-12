Baltijas balss logotype
В TikTok пугают ударом РФ по заводу TAURUS в Баварии 2 357

В мире
Дата публикации: 12.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: В TikTok пугают ударом РФ по заводу TAURUS в Баварии

В TikTok распространяют фейковые ИИ-видеоролики о риске удара РФ по производству ракет TAURUS в Баварии. Происхождение видео неизвестно, они разжигают страх рядовых немцев перед войной, пишет Bayerischer Rundfunk.

В соцсети TikTok распространяются видеоролики на немецком языке, созданные с помощью искусственного интеллекта, рассказывающие о вымышленном сценарии ракетного удара РФ по производству крылатых ракет TAURUS в баварском городе Шробенхаузен. Такие видео играют на страхе рядовых немцев перед войной, заявили эксперты, опрошенные телерадиокомпанией Bayerischer Rundfunk (BR). "Эти видеоролики, возможно, преследуют коммерческие цели и одновременно служат интересам России, ведущей гибридную войну", - подчеркивается в материале, опубликованном в пятницу, 10 октября.

Опрошенные BR эксперты заявили, что атака РФ против Шробенхаузена крайне маловероятна. Она напрямую повлекла бы за собой применение статьи №5 Североатлантического договора, чего Россия, по словам экспертов, пытается избежать. Между тем, по мнению аналитиков, возможны агрессивные действия Москвы другого, более мелкого формата - такие, как блокирование цепочек поставок оружия ведущей оборонительную войну Украине или нарушение работы критически важной инфраструктуры в Германии.

Просмотры угрожающих видеороликов достигают сотен тысяч

Распространяемые видео не содержат никаких доказательств якобы угрожающего нападения, подчеркивает BR. Тем не менее их охват значителен: у одного из роликов почти 700 000 просмотров, более 22 000 лайков и более 3000 комментариев. В них пользователи TikTok обмениваются мнениями, как далеко их дом находится от Шробенхаузена. Некоторые опасаются ядерного удара, пишет BR и цитирует ряд комментариев: "Там больше не будет расти спаржа", "Первая ракета упадет в Шробенхаузене".

Помимо ИИ-роликов о баварском городе, в TikTok циркулируют и другие видео, направленные на усиление страха немцев перед войной. В некоторых из них показывают карту Германии, на которой рука с цветным карандашом отмечает, какие регионы наиболее пострадают от нападения России. Дополнительное психологическое воздействие усиливают надписи "Россия наступает" или "Начинается вторжение России".

Происхождение и цель этих TikTok-видео неизвестны. "Общим для всех видео является то, что они сгенерированы искусственным интеллектом и что их фактически может создать 13-летний подросток в детской комнате", - сказал политолог Константинос Цецос (Konstantinos Tsetsos) из Университета бундесвера в Мюнхене. По его мнению, видеоролики о Шробенхаузене могли быть созданы либо одним человеком, либо целой "фабрикой троллей".

Угрозы против Баварии звучали в мае на российском ТВ

Вероятный источник утверждений о риске удара по Шробенхаузену - передача государственного телевидения РФ от конца мая 2025 года. Речь идет о словах Игоря Коротченко, председателя общественного совета при Минобороны РФ: в телеэфире он угрожал атаковать оборонную компанию MBDA - производителя ракет TAURUS.

"Если произойдут подтвержденные удары с использованием Вооруженными силами Украины крылатых ракет TAURUS по объектам в глубине территории России, мы должны будем квалифицировать это как вступление Германии в войну против России", - цитировало Коротченко 28 мая госагентство "РИА Новости".

Страх войны широко распространен в Германии

Как пишет BR со ссылкой на опрос берлинского Центра мониторинга и стратегии (CeMAS), страх войны широко распространен среди населения Германии. Так, 41% опрошенных заявили, что боятся Третьей мировой войны, а 38% считают вероятными новые войны в Европе.

Несмотря на нарастающие угрозы со стороны России, нельзя поддаваться панике, подчеркивает Цецос: "Если главная цель противника - сеять страх и ужас, то мы играем ему на руку, если впадаем в них". С его мнением согласен и политолог Штефан Майстер (Stefan Meister) из Германского общества внешней политики (DGAP) в Берлине. "Я считаю очень маловероятным, что Россия нанесет ракетный удар по странам НАТО", - приводит его слова Bayerischer Rundfunk.

При столкновении с подобными видео эксперты советуют анализировать события и мыслить критически, чтобы избежать влияния на собственное мышление и чувства.

#европа #россия-евросоюз
Оставить комментарий

(2)
  • П
    Процион
    12-го октября

    Так прекратите производство этих ракет, перепрофилируйте завод на выпуск мирной продукции, и тогда нечего будет бояться. Почему немцам не приходит в голову такое простое решение? Трамп не позволяет?

    2
    1
  • ТТ
    Тим Тим
    12-го октября

    Так,а чему удивляться,если в ЕС из каждого "утюга"звучат ежедневные пугалки о нападении РФ на Европу.

    5
    1

