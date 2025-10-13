Baltijas balss logotype
ЕС начал финансирование спецтрибунала по России

В мире
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: ЕС начал финансирование спецтрибунала по России
ФОТО: Global Look Press

Reuters: ЕС начал финансирование спецтрибунала по России.

Власти Европейского союза (ЕС) начали финансирование спецтрибунала по России. Об этом сообщила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, ее цитирует Reuters.

«Теперь мы также предоставляем финансирование этого трибунала», — сказала глава евродипломатии на совместной пресс-конференции с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Каллас прибыла в Киев. Она обсудит с украинскими официальными лицами «привлечение России к ответственности».

#кая каллас
Оставить комментарий

