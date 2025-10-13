Власти Европейского союза (ЕС) начали финансирование спецтрибунала по России. Об этом сообщила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, ее цитирует Reuters.

«Теперь мы также предоставляем финансирование этого трибунала», — сказала глава евродипломатии на совместной пресс-конференции с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Каллас прибыла в Киев. Она обсудит с украинскими официальными лицами «привлечение России к ответственности».