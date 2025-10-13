Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мадуро готов на уступки Трампу, предлагает отдать природные ресурсы 0 550

В мире
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Николас понял, что у него мало шансов.

Николас понял, что у него мало шансов.

Совбез ООН может принять санкции против Каракаса.

Венесуэльский лидер намеревался снизить напряженность с США, открыв американским компаниям путь к нефтяным и золотым проектам страны.

Газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что власти Венесуэлы предлагали администрации Дональда Трампа доступ к своим природным ресурсам, чтобы избежать конфликта и снизить напряженность.

Согласно сведениям издания, Николас Мадуро был готов предоставить американским компаниям доступ ко всем существующим и будущим нефтяным и золотодобывающим проектам, а также направить торговлю нефтью из Китая в США и предоставить преференции американскому бизнесу.

Венесуэльским чиновникам удалось согласовать часть экономических уступок, однако по политическим вопросам договориться не удалось. В результате администрация Трампа отклонила предложение, а последующее прекращение переговоров с Белым домом, по данным источников, окончательно поставило точку в попытках дипломатического урегулирования конфликта.

Одновременно США продолжили обвинять венесуэльские власти в недостаточной борьбе с наркоторговлей. ВМС США уже уничтожили в международных водах Карибского моря не менее трех лодок с людьми, подозреваемыми в перевозке наркотиков из Венесуэлы.

Дональд Трамп в своем выступлении на сессии Генассамблеи ООН заявил, что американские вооруженные силы продолжат операции против судов, связанных с венесуэльскими наркокартелями. Американские СМИ не исключают, что удары могут быть нанесены и по объектам на территории Венесуэлы в ближайшие недели.

Николас Мадуро неоднократно подчеркивал, что страна сталкивается с самой серьезной угрозой вторжения со стороны США за столетие.

Совет Безопасности ООН вскоре соберется для обсуждения ситуации вокруг Венесуэлы. В Осло объявили лауреата Нобелевской премии мира, им стала политик из Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Риски непосредственной военной операции США против Венесуэлы в последнее время возросли. На этом фоне президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал стратегический договор с Россией как реакцию на обострение ситуации.

Читайте нас также:
#венесуэла
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
1
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Внезапно: над Азовским морем заметили летающие корабли
Изображение к статье: Кадр: Telegram-канал
Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ
Изображение к статье: Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ
Трамп объявил Израиль победителем
Изображение к статье: Трамп объявил Израиль победителем
Трамп снова заявил о победе США в обеих мировых войнах
Изображение к статье: Трамп снова заявил о победе США в обеих мировых войнах
Изображение к статье: Трамп удивился после встречи Путина с его спецпосланником
Трамп удивился после встречи Путина с его спецпосланником 1 1196
Изображение к статье: Трамп оказался в тупике из-за жёстких действий Китая
Трамп оказался в тупике из-за жёстких действий Китая 598
Изображение к статье: В Брюсселе - выставка, посвящённая советской воровской культуре и языку татуировок
В Брюсселе - выставка, посвящённая советской воровской культуре и языку татуировок 464
Изображение к статье: «План Трампа из 20 пунктов» для Газы - что дальше?
«План Трампа из 20 пунктов» для Газы - что дальше? 71

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кадр: Telegram-канал
В мире
Внезапно: над Азовским морем заметили летающие корабли 21
Изображение к статье: На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором
ЧП и криминал
1
На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором 1 47
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Наша Латвия
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 5
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Люблю!
Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны 20
Изображение к статье: Найден природный способ остановить порчу продуктов
Дом и сад
Найден природный способ остановить порчу продуктов 80
Изображение к статье: Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ
В мире
Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ 123
Изображение к статье: Кадр: Telegram-канал
В мире
Внезапно: над Азовским морем заметили летающие корабли 21
Изображение к статье: На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором
ЧП и криминал
1
На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором 1 47
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Наша Латвия
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 5

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео