Венесуэльский лидер намеревался снизить напряженность с США, открыв американским компаниям путь к нефтяным и золотым проектам страны.

Газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что власти Венесуэлы предлагали администрации Дональда Трампа доступ к своим природным ресурсам, чтобы избежать конфликта и снизить напряженность.

Согласно сведениям издания, Николас Мадуро был готов предоставить американским компаниям доступ ко всем существующим и будущим нефтяным и золотодобывающим проектам, а также направить торговлю нефтью из Китая в США и предоставить преференции американскому бизнесу.

Венесуэльским чиновникам удалось согласовать часть экономических уступок, однако по политическим вопросам договориться не удалось. В результате администрация Трампа отклонила предложение, а последующее прекращение переговоров с Белым домом, по данным источников, окончательно поставило точку в попытках дипломатического урегулирования конфликта.

Одновременно США продолжили обвинять венесуэльские власти в недостаточной борьбе с наркоторговлей. ВМС США уже уничтожили в международных водах Карибского моря не менее трех лодок с людьми, подозреваемыми в перевозке наркотиков из Венесуэлы.

Дональд Трамп в своем выступлении на сессии Генассамблеи ООН заявил, что американские вооруженные силы продолжат операции против судов, связанных с венесуэльскими наркокартелями. Американские СМИ не исключают, что удары могут быть нанесены и по объектам на территории Венесуэлы в ближайшие недели.

Николас Мадуро неоднократно подчеркивал, что страна сталкивается с самой серьезной угрозой вторжения со стороны США за столетие.

Совет Безопасности ООН вскоре соберется для обсуждения ситуации вокруг Венесуэлы. В Осло объявили лауреата Нобелевской премии мира, им стала политик из Венесуэлы Мария Корина Мачадо. Риски непосредственной военной операции США против Венесуэлы в последнее время возросли. На этом фоне президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал стратегический договор с Россией как реакцию на обострение ситуации.