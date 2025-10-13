Дональд Трамп заявил, что Киев может получить крылатые ракеты Tomahawk, если Россия откажется от мирного урегулирования войны в Украине. Президент США отметил, что эта мера может стать "новым шагом агрессии", пишет DW.

Киев может получить американские крылатые ракеты Tomahawk, если Россия откажется от мирного урегулирования агрессивной войны против Украины, заявил президент США Дональд Трамп в ночь на понедельник, 13 октября, на борту самолета Air Force One. Он уточнил, что обсуждал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 и 12 октября, и предупредил, что эта мера может стать "новым шагом агрессии".

Трамп: Поговорю с Россией о "Томагавках"

"Возможно, мне стоило поговорить с россиянами о Tomahawk. Хотят ли они, чтобы Tomahawk летели в их сторону? Я так не думаю", - сказал Трамп.

Он добавил, что собирается предостеречь президента РФ Владимира Путина о такой возможности. "Я могу сказать: "Смотри, если эта война не будет урегулирована, я собираюсь послать им Tomahawk", - заявил Трамп. Он пояснил, что в случае принятия решения США будут продавать ракеты не напрямую Украине, а странам НАТО, которые могут передать их Киеву.

"Tomahawk - невероятное оружие, очень наступательное оружие. И, честно говоря, России это не нужно. И я могу сказать им, что, если эта война не будет урегулирована, мы сделаем это. Мы можем не делать этого, но можем и сделать", - добавил республиканец.

Зеленский назвал цели для Tomahawk в случае американских поставок

Президент Украины в интервью американскому телеканалу Fox News 12 октября заявил, что в случае, если США предоставят его стране дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, они не будут применяться для атак по гражданскому населению России. "Только военные цели. Мы никогда не атакуем их гражданское население", - сказал Зеленский. В тот же день у Зеленского состоялся второй за последние два дня разговор с Трампом.

По данным Axios, тема возможных поставок Tomahawk затрагивалась и во время разговора президентов 11 октября. "Мы видим и слышим, что Россия боится, что американцы могут дать нам "Томагавки". Это сигнал, что именно такое давление может способствовать миру", - написал Зеленский по итогам воскресной беседы.

Просьбы Зеленского о поставках Tomahawk

По данным британской газеты The Daily Telegraph, в конце сентября президент Украины на закрытой встрече с Трампом на Генассамблее ООН в Нью-Йорке попросил его передать Tomahawk, дальнобойность которых составляет 1250-2500 км. Агентство Reuters назвало поставки этих ракет Украины маловероятными, поскольку имеющиеся у США запасы предназначены в первую очередь для нужд американских ВМС и других целей. Более вероятны поставки ракет с меньшей дальностью - например, ATACMS, заявили собеседники агентства.

Сам Трамп, отвечая на вопрос журналиста в начале октября, заявил, что по поставкам Tomahawk Украине он "почти принял решение, в значительной степени". "Думаю, я хочу знать, что они (украинцы - Ред.) с ними сделают. Куда они их направят? Полагаю, мне придется спросить об этом. Я бы задал определенные вопросы. Я не собираюсь добиваться эскалации этой войны", - добавил он.

В свою очередь президент РФ Путин заявил, что возможное решение Трампа поставить Украине ракеты большой дальности "приведет к разрушению наших (России и США. - Ред.) отношений, во всяком случае, наметившейся позитивной тенденции в этих отношениях".

DW