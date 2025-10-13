Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Могу дать Киеву Tomahawk, если войну не урегулируют - Трамп 2 681

В мире
Дата публикации: 13.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Могу дать Киеву Tomahawk, если войну не урегулируют - Трамп
ФОТО: пресс-фото

Дональд Трамп заявил, что Киев может получить крылатые ракеты Tomahawk, если Россия откажется от мирного урегулирования войны в Украине. Президент США отметил, что эта мера может стать "новым шагом агрессии", пишет DW.

Киев может получить американские крылатые ракеты Tomahawk, если Россия откажется от мирного урегулирования агрессивной войны против Украины, заявил президент США Дональд Трамп в ночь на понедельник, 13 октября, на борту самолета Air Force One. Он уточнил, что обсуждал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 и 12 октября, и предупредил, что эта мера может стать "новым шагом агрессии".

Трамп: Поговорю с Россией о "Томагавках"

"Возможно, мне стоило поговорить с россиянами о Tomahawk. Хотят ли они, чтобы Tomahawk летели в их сторону? Я так не думаю", - сказал Трамп.

Он добавил, что собирается предостеречь президента РФ Владимира Путина о такой возможности. "Я могу сказать: "Смотри, если эта война не будет урегулирована, я собираюсь послать им Tomahawk", - заявил Трамп. Он пояснил, что в случае принятия решения США будут продавать ракеты не напрямую Украине, а странам НАТО, которые могут передать их Киеву.

"Tomahawk - невероятное оружие, очень наступательное оружие. И, честно говоря, России это не нужно. И я могу сказать им, что, если эта война не будет урегулирована, мы сделаем это. Мы можем не делать этого, но можем и сделать", - добавил республиканец.

Зеленский назвал цели для Tomahawk в случае американских поставок

Президент Украины в интервью американскому телеканалу Fox News 12 октября заявил, что в случае, если США предоставят его стране дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, они не будут применяться для атак по гражданскому населению России. "Только военные цели. Мы никогда не атакуем их гражданское население", - сказал Зеленский. В тот же день у Зеленского состоялся второй за последние два дня разговор с Трампом.

По данным Axios, тема возможных поставок Tomahawk затрагивалась и во время разговора президентов 11 октября. "Мы видим и слышим, что Россия боится, что американцы могут дать нам "Томагавки". Это сигнал, что именно такое давление может способствовать миру", - написал Зеленский по итогам воскресной беседы.

Просьбы Зеленского о поставках Tomahawk

По данным британской газеты The Daily Telegraph, в конце сентября президент Украины на закрытой встрече с Трампом на Генассамблее ООН в Нью-Йорке попросил его передать Tomahawk, дальнобойность которых составляет 1250-2500 км. Агентство Reuters назвало поставки этих ракет Украины маловероятными, поскольку имеющиеся у США запасы предназначены в первую очередь для нужд американских ВМС и других целей. Более вероятны поставки ракет с меньшей дальностью - например, ATACMS, заявили собеседники агентства.

Сам Трамп, отвечая на вопрос журналиста в начале октября, заявил, что по поставкам Tomahawk Украине он "почти принял решение, в значительной степени". "Думаю, я хочу знать, что они (украинцы - Ред.) с ними сделают. Куда они их направят? Полагаю, мне придется спросить об этом. Я бы задал определенные вопросы. Я не собираюсь добиваться эскалации этой войны", - добавил он.

В свою очередь президент РФ Путин заявил, что возможное решение Трампа поставить Украине ракеты большой дальности "приведет к разрушению наших (России и США. - Ред.) отношений, во всяком случае, наметившейся позитивной тенденции в этих отношениях".

DW

Читайте нас также:
#война рф и украины #дональд трамп
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
2
0

Оставить комментарий

(2)
  • bt
    bory tschist
    13-го октября

    кажется, где-то мы это уже "видели" – во время второй мировой войны, чтобы уничтожить фашистский режим гитлера – понадобилось столько "важных" ... решений

    2
    4
  • П
    Процион
    13-го октября

    «Могу дать Киеву Tomahawk, если войну не урегулируют - Трамп». Молодец, америкашка! Нобелевскую премию мира тебе за это!

    2
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
Президент Мадагаскара бежал из страны
Изображение к статье: Президент Мадагаскара бежал из страны
«Саммит мира» по Газе: о чем удалось договориться
Иконка видео
ЕС начал финансирование спецтрибунала по России
Изображение к статье: ЕС начал финансирование спецтрибунала по России
Изображение к статье: Изображение: Oshkosh Defense
В США представили мобильные установки для Tomahawk 614
Изображение к статье: Миллиардер предсказал серьезный дефицит одного металла
Миллиардер предсказал серьезный дефицит одного металла 746
Изображение к статье: Названа причину лобового столкновения поездов, в которой пострадали десятки человек
Названа причину лобового столкновения поездов, в которой пострадали десятки человек 714
Изображение к статье: Зеленский решил купить Tomahawk в США за счет России
Зеленский решил купить Tomahawk в США за счет России 4110

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Что приготовить из зеленых помидоров?
Еда и рецепты
Что приготовить из зеленых помидоров? 2
Изображение к статье: Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью
Люблю!
Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью 21
Изображение к статье: Рыбаки поймали сельдяного короля — «предвестника катастроф»
В мире животных
Рыбаки поймали сельдяного короля — «предвестника катастроф» 33
Изображение к статье: Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Люблю!
Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку 23
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 55
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 91
Изображение к статье: Что приготовить из зеленых помидоров?
Еда и рецепты
Что приготовить из зеленых помидоров? 2
Изображение к статье: Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью
Люблю!
Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью 21
Изображение к статье: Рыбаки поймали сельдяного короля — «предвестника катастроф»
В мире животных
Рыбаки поймали сельдяного короля — «предвестника катастроф» 33

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео