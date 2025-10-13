Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

После удара дронов в Крыму горит нефтебаза 0 653

В мире
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
ФОТО: twitter

В Феодосии, на оккупированном Россией Крымском полуострове, в ночь на понедельник после удара украинских дронов на нефтебазе вспыхнул крупный пожар — пламя было видно за несколько километров, сообщили представители оккупационных властей и крымские СМИ, пишет LETA со ссылкой на Ukrainska Pravda.

Удар по нефтебазе в Феодосии подтвердил местный ставленник Сергей Аксёнов.

В социальных сетях и местных Telegram-каналах опубликовано множество видео с кадрами масштабного пожара.

На видео виден огромный столб огня и чёрный дым, поднимающийся над объектом.

Очевидцы рассказывают, что зарево от пожара было видно во многих районах города.

Telegram-канал "Supernova+" также сообщил о возможном возгорании на одной из автозаправочных станций в том же районе. В настоящее время уточняется информация об инциденте и масштабах ущерба инфраструктуре.

На прошлой неделе Украина нанесла удар дронами по нефтяному терминалу в Феодосии, крупнейшему в Крыму. Пожар тогда продолжался два дня.

Читайте нас также:
#война рф и украины
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
1
0
5

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
Президент Мадагаскара бежал из страны
Изображение к статье: Президент Мадагаскара бежал из страны
«Саммит мира» по Газе: о чем удалось договориться
Иконка видео
ЕС начал финансирование спецтрибунала по России
Изображение к статье: ЕС начал финансирование спецтрибунала по России
Изображение к статье: Изображение: Oshkosh Defense
В США представили мобильные установки для Tomahawk 615
Изображение к статье: Миллиардер предсказал серьезный дефицит одного металла
Миллиардер предсказал серьезный дефицит одного металла 746
Изображение к статье: Названа причину лобового столкновения поездов, в которой пострадали десятки человек
Названа причину лобового столкновения поездов, в которой пострадали десятки человек 715
Изображение к статье: Зеленский решил купить Tomahawk в США за счет России
Зеленский решил купить Tomahawk в США за счет России 4115

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Что приготовить из зеленых помидоров?
Еда и рецепты
Что приготовить из зеленых помидоров? 2
Изображение к статье: Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью
Люблю!
Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью 22
Изображение к статье: Рыбаки поймали сельдяного короля — «предвестника катастроф»
В мире животных
Рыбаки поймали сельдяного короля — «предвестника катастроф» 36
Изображение к статье: Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Люблю!
Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку 24
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 56
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 92
Изображение к статье: Что приготовить из зеленых помидоров?
Еда и рецепты
Что приготовить из зеленых помидоров? 2
Изображение к статье: Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью
Люблю!
Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью 22
Изображение к статье: Рыбаки поймали сельдяного короля — «предвестника катастроф»
В мире животных
Рыбаки поймали сельдяного короля — «предвестника катастроф» 36

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео