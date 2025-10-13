В Феодосии, на оккупированном Россией Крымском полуострове, в ночь на понедельник после удара украинских дронов на нефтебазе вспыхнул крупный пожар — пламя было видно за несколько километров, сообщили представители оккупационных властей и крымские СМИ, пишет LETA со ссылкой на Ukrainska Pravda.

Удар по нефтебазе в Феодосии подтвердил местный ставленник Сергей Аксёнов.

В социальных сетях и местных Telegram-каналах опубликовано множество видео с кадрами масштабного пожара.

На видео виден огромный столб огня и чёрный дым, поднимающийся над объектом.

Очевидцы рассказывают, что зарево от пожара было видно во многих районах города.

Telegram-канал "Supernova+" также сообщил о возможном возгорании на одной из автозаправочных станций в том же районе. В настоящее время уточняется информация об инциденте и масштабах ущерба инфраструктуре.

На прошлой неделе Украина нанесла удар дронами по нефтяному терминалу в Феодосии, крупнейшему в Крыму. Пожар тогда продолжался два дня.