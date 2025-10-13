Baltijas balss logotype
Во Франции сформировано новое правительство 0 270

В мире
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: x.com/SebLecornu

x.com/SebLecornu

ФОТО: пресс-фото

Переутверждённый на посту премьер-министра Франции Себастьен Лекорню в воскресенье вечером представил состав нового правительства, сообщила Елисейская дворец, пишет LETA со ссылкой на DPA. Премьер работает в условиях растущего давления, когда от него ожидают стабилизации власти и принятия крайне важного государственного бюджета.

Несколько ключевых министерских портфелей остались в руках прежних министров.

Лекорню сохранил в должностях министра иностранных дел Жана-Ноэля Барро и министра юстиции Жеральда Дарманена. Также на своём посту остался новый министр экономики и финансов Ролан Лескир, назначенный лишь неделю назад.

Бывшая министр труда Катрин Вотрен станет министром обороны — эту должность ранее занимал сам Лекорню.

Новым министром внутренних дел назначен префект парижской полиции Лоран Нуньес.

Президент Эммануэль Макрон в понедельник примет участие в саммите по сектору Газа в Египте, поэтому в этот важный для Франции день он будет находиться за пределами страны.

Лекорню в пятницу, всего через несколько дней после своей отставки, вновь был назначен премьером. До понедельника ему необходимо было сформировать новый состав кабинета министров, чтобы в тот же день после заседания правительства представить проект бюджета на 2026 год.

Если этот срок не будет соблюдён, Франция может начать новый год без утверждённого бюджета, что ещё больше усложнит и без того напряжённую финансовую ситуацию страны.

Ряд оппозиционных партий ещё до объявления состава нового правительства заявили о намерении выдвинуть вотум недоверия, в то время как другие партии отмечают, что их решение будет зависеть от того, пообещает ли Лекорню смену политического курса.

По-прежнему не ясно, удастся ли премьеру выдержать эти испытания. Голосование по вотуму доверия может состояться уже в четверг.

Читайте нас также:
#франция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
