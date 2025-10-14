“Зеленые береты” США наладили сотрудничество с европейскими подразделениями специального назначения в рамках подготовки к конфликту с Россией, пишет в издании National Interest Ставрос Атламазоглу — опытный военный журналист, знаток специальных операций и ветеран греческой армии (служил в 575-м батальоне морской пехоты и штабе армии). Имеет степень бакалавра Университета Джонса Хопкинса и степень магистра Школы передовых международных исследований имени Джонса Хопкинса. Публиковался в Business Insider, Sandboxx и SOFREP.

В ходе учений в США и Европе армейские силы специального назначения США работали с польскими и британскими коллегами.

Отработка воздушной мобильности и прямых действий

В ходе учений в Польше основное внимание уделялось технике воздушной мобильности, в том числе заброске и выброске с вертолетов CH-47 Chinook. Целью совместных учений было повышение оперативной совместимости и интеграция боевых возможностей сил специальных операций США и НАТО и подразделений обычной армейской авиации.

Во время одного из учебных мероприятий армейский CH-47 подлетел и поднял в воздух тактическую машину специального назначения. В ходе другого учебного мероприятия вертолет CH-47 коснулся озерной глади, позволив американским и польским спецназовцам безопасно прыгнуть в воду и начать имитацию поражения цели. После этого CH-47 выполнил еще один низкий заход, позволив спецназовцам безопасно покинуть место операции.

Воздушная мобильность — ключ к эффективным специальным операциям. Хотя у вооруженных сил США есть для этой цели специальное подразделение винтокрылой авиации — 160-й армейский авиационный полк специального назначения “Ночные охотники” — оперативная ситуация нередко требует, чтобы переброской спецназа занимались вертолетные подразделения обычной армии, ВВС, морской пехоты и даже ВМС. Учебные мероприятия наподобие этих предоставляют обычным экипажам прекрасную возможность ознакомиться с суровостью задач специального назначения.

Непосредственно перед этим в ходе отдельного учебного мероприятия польские и британские спецназовцы посетили штаб-квартиру 10-й группы специального назначения в штате Колорадо и работали вместе в течение трех недель. Кульминацией подготовки стали завершающие масштабные учения прямого действия, в ходе которых несколько различных групп объединились на территории полигона для захвата или уничтожения предполагаемой важной цели и проведения разведки на особо важных объектах для получения оперативной информации.

Эти учения напоминали операции, которые силы специального назначения США проводили в Ираке, Сирии и Афганистане, однако эти действия применимы и в конфликте с противником сопоставимой силы.

Польским подразделениям специального назначения уже доводилось работать и сражаться плечом к плечу с американскими коллегами. Так, польские водолазы из группы “Гром” участвовали во вторжении в Ирак в 2003 году, уничтожив иракскую нефтяную вышку в Персидском заливе. Польские спецназовцы также действовали в Афганистане, сражаясь с боевиками “Талибана” и “Аль-Каиды”.

10-я группа спецназа

Учениями руководила 10-я группа специального назначения, сосредоточенная на европейском континенте. Она была создана в 1952 году и стала первым подразделением “зеленых беретов”.

Армейские спецназовцы специализируются на нетрадиционных операциях и внутренней обороне за рубежом.

Дальновидные армейские офицеры понимали, что в случае войны с Советским Союзом российская армия наверняка захватит обширную часть Западной Европы, прежде чем ее удастся остановить. Такой сценарий дал бы возможность небольшой группе спецназовцев остаться в тылу советских войск или проникнуть сквозь линию соприкосновения и развернуть партизанскую кампанию, нападая на линии снабжения и важные военные объекты. “Зеленым беретам” даже отводилась уникальная ядерная роль.

Американские военные разработали портативную ядерную бомбу — специальный ядерный фугас MK54 (SADM), которая умещалась в рюкзаке. Предполагалось, что несколько специально отобранных групп спецназовцев — так называемые подразделения “Зеленого света” — развернутся в тылу советских войск и взорвут свои ядерные рюкзаки.

И вот спустя более 30 лет после окончания холодной войны 10-я группа специального назначения вновь готовится к конфликту с Россией.