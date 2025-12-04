В опубликованной ЮНЕСКО глобальной дорожной карте по обеспечению многоязычия в цифровую эпоху призывают обеспечить равные возможности для всех языков, сообщила агентству LETA представительница Национальной комиссии ЮНЕСКО в Латвии Кития Балцаре.

Одним из редакторов, участвовавших в подготовке дорожной карты, был также представитель Латвии – руководитель Ливского института Латвийского университета (LU) Валтс Ернштрейтс, который выполняет обязанности сопредседателя группы по вопросам цифрового равенства и сферы применения в рамках Международного десятилетия коренных языков.

ЮНЕСКО отмечает, что в настоящее время в мире говорят на более чем 7000 языках, но в цифровой среде используется только около 1000 языков. По мнению организации, эта цифровая диспропорция не только ограничивает доступ к образованию, здравоохранению и возможностям трудоустройства, но и ослабляет идентичность, социальную сплоченность и ставит под угрозу существование языкового и культурного разнообразия в будущем.

В дорожной карте подчеркивается, что в настоящее время, когда искусственный интеллект и большие языковые модели становятся повседневным явлением, вызывая стремительный рост доминирования крупнейших языков мира в цифровой среде и информационном пространстве, все более важным становится обеспечение всех языковых сообществ — как для языков, менее представленных в цифровой среде, таких как латышский, финский или исландский, так и для особо угрожаемых языков, которые составляют большую часть языков мира — равные возможности для использования в цифровых областях.

ЮНЕСКО отмечает, что с появлением все новых технологий, которые проникают также в сферу образования и занятости, включение языков в цифровую среду становится вопросом прав человека и социальной справедливости.

Эрнштрейтc отмечает, что дорожная карта намечает будущее, в котором все языки будут иметь равные возможности доступа к цифровому пространству и технологиям, чтобы цифровая среда не стала новым полем битвы, где исчезает разнообразие, , а станет возможностью и платформой поддержки жизнеспособности языковых сообществ, служа также другим сообществам общества и, в конечном итоге, каждому индивиду.

«Если мы сможем достичь многоязычия в цифровую эпоху, то сможем способствовать инклюзивному развитию и индивидуализации и в других областях, укрепляя развитие и благосостояние всего человечества», — заявляет руководитель института.

Дорожная карта была разработана группой из четырех редакторов с привлечением экспертов и с учетом более 100 предложений из 53 стран — от государственных учреждений, академических кругов, гражданского общества, языковых сообществ и представителей технологического сектора.

В настоящее время ЮНЕСКО и редакционная группа приступили к работе над планом действий по дорожной карте, в котором планируется определить конкретные шаги, рекомендуемые действия и четкий путь внедрения и мониторинга.

Кстати про инклюзивность и многообразие. ЮНЕСКО знает, что в Латвии язык более чем трети населения систематично изгоняется со всех сайтов государства, самоуправлений, общественных организацией и бизнес-структур?