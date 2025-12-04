Baltijas balss logotype
Уиткофф и Кушнер встретятся во Флориде с Умеровым 0 163

В мире
Дата публикации: 04.12.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Уиткофф и Кушнер встретятся во Флориде с Умеровым
ФОТО: пресс-фото

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер встретятся с главой украинской делегации Рустемом Умеровым спустя два дня после переговоров с Путиным в Кремле.

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф спустя два дня после переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным встретится в четверг, 4 декабря, с главным переговорщиком от Украины, секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Рустемом Умеровым. Как сообщил целому ряду американских СМИ высокопоставленный представитель администрации США, встреча пройдет в Майами (штат Флорида).

По сведениям изданий, в частности The New York Times (NYT) и CBS News, а также агентств AP и AFP, во встрече примет участие и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, который участвовал и в переговорах с Путиным 2 декабря.

Рустем Умеров и другие представители Украины уже встречались во Флориде с Уиткоффом, Кушнером, а также госсекретарем США Марко Рубио 30 ноября.

Хотя переговоры о прекращении войны в Украине пока не принесли конкретных результатов, глава Белого дома Дональд Трамп заявил о сложившемся у Уиткоффа и Кушнера "твердом впечатлении", что Путин "хочет заключить сделку", "положить конец войне" и "вернуться к более нормальной жизни".

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, в ходе переговоров "компромиссного варианта найдено не было". В интервью индийскому телеканалу India Today Путин подтвердил, что на встрече в Кремле с представителями президента США Россия не согласилась с некоторыми пунктами американского плана прекращения войны.

#Путин #США #Украина #дипломатия #переговоры #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
