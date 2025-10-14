В следующем году Франции необходимо будет заимствовать рекордную сумму – 310 млрд евро – для покрытия всех своих расходов, пишет Le Figaro.

В Казначействе Франции сообщили, что сотни миллиардов евро придется взять в долг для финансирования дефицита бюджета и рефинансирования долгов, что станет новым рекордом.

Это на 10 миллиардов больше, чем предыдущие заимствования на 300 млрд евро, также рекордные.

Примерно 175,8 млрд из cуммы направят на выплату старых среднесрочных и долгосрочных долгов, по сравнению с 168 млрд в этом году.

Заимствования составят примерно 10,1% ВВП страны в 2026 году, что все же меньше, чем пиковые 11,2% в 2020 году, в разгар пандемии коронавируса.

Долги Франции достигают уже 115,6% ВВП.