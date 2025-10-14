Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал изменения 40 статей Конституции республики. Об этом он заявил на первом заседании рабочей группы по парламентской реформе страны, передает пресс-служба казахстанского лидера в Telegram.

«Изменения затронут около 40 статей Основного закона. После этого необходимо привести в соответствие как минимум 10 конституционных законов и более 50 кодексов и законов. Этот процесс, по сути, сравним с принятием новой Конституции», — рассказал Токаев.

В ходе своей речи о реформе парламента он также заявил, что формирование законодательного органа Казахстана, под который меняется основной закон республики, будет идти по партийным спискам. Задача этого шага, отметил глава государства, заключается в развитии политической конкуренции.

По его словам, весь объем необходимой для реформы работы невозможно выполнить в одиночку.