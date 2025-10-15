Baltijas balss logotype
«Хамас» восстанавливает контроль над сектором Газа после отвода израильской армии 0 264

В мире
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Хамас» восстанавливает контроль над сектором Газа после отвода израильской армии
ФОТО: Youtube

Палестинская террористическая группировка «Хамас» во вторник усилила контроль над разрушенными городами сектора Газа, начав преследование и казни своих противников, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«Хамас» распространил через свой официальный канал видеозапись, на которой видно, как на улице убивают восемь «коллаборационистов и преступников». Жертвам перед смертью завязывают глаза и ставят на колени.

Судя по всему, видео было снято вечером в понедельник. Тем временем, спустя пять дней после заключённого при посредничестве США перемирия между Израилем и палестинскими террористами, в разных районах сектора Газа продолжаются столкновения между боевиками «Хамас» и различными вооружёнными палестинскими кланами.

После ухода израильской армии на улицы северной части сектора вновь вышла так называемая «полиция» под контролем «правительства» Хамас, боевики которой скрывают лица под чёрными масками.

Когда в понедельник в Газу прибыли автобусы с террористами, освобождёнными из израильских тюрем в обмен на освобождение заложников, толпу контролировали боевики военного крыла «Хамас» — «Бригад Изаддина аль-Касама».

Тем временем «Хамас» начал операции против вооружённых кланов и банд, часть из которых, как утверждают террористы, поддерживает Израиль.

Как сообщил агентству AFP один из жителей Газы, на востоке города в течение четырёх часов шли ожесточённые бои между недавно сформированными «Силами сдерживания» «Хамас» и семьёй Хилле.

«Хамас» контролирует сектор Газа с 2007 года, когда исламисты силой изгнали из этого района силы безопасности, лояльные палестинской администрации, контролируемой светской группировкой «Фатх».

Израиль настаивает на том, что «Хамас» не должен играть никакой роли в дальнейшем управлении сектором Газа и что группировка должна сложить оружие.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху во вторник заявил, что мирный план США однозначно предусматривает демилитаризацию и разоружение «Хамас».

«Во-первых, „Хамас“ должен сложить оружие, а во-вторых, необходимо обеспечить отсутствие в Газе оружейных фабрик и контрабанды оружия в сектор. Это и есть демилитаризация», — подчеркнул премьер Израиля.

20-пунктный мирный план президента США Дональда Трампа предусматривает амнистию для тех членов «Хамас», которые согласятся разоружиться.

«Если они не разоружатся, мы их разоружим», — заявил Трамп журналистам во вторник в Белом доме, добавив, что это произойдёт быстро и, возможно, с применением силы.

Читайте нас также:
#сектор газа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео