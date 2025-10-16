Израиль возобновит военные действия в секторе Газа, если палестинская группировка ХАМАС не выполнит условия поддерживаемого США перемирия, заявил в среду министр обороны Израиля Исраэль Кац, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Офис Каца выступил с этим заявлением после того, как ХАМАС в среду передал останки ещё двух погибших заложников и сообщил, что без специализированного оборудования не может найти и извлечь из-под завалов в Газе тела остальных.

Согласно соглашению о перемирии, достигнутому при посредничестве президента США Дональда Трампа, ХАМАС сначала освободил всех 20 ещё живых заложников в обмен на почти 2000 палестинцев, освобождённых из израильских тюрем.

В соответствии с условиями соглашения, ХАМАС также обязан передать Израилю останки 28 известных погибших заложников. На данный момент были переданы останки девяти заложников, а также одни останки, не принадлежащие ни одному из них.

В обмен на это Израиль передал ХАМАС останки 90 палестинцев. Согласно мирному плану Трампа, Израиль должен передавать 15 тел палестинцев за каждого погибшего заложника.

"Если ХАМАС откажется выполнять соглашение, Израиль в координации с США возобновит боевые действия и примет меры для полного разгрома ХАМАС, чтобы изменить реальность в Газе и достичь всех военных целей", — говорится в заявлении офиса Каца.

В Израиле усиливается давление на премьер-министра Биньямина Нетаньяху с требованием увязать оказание гуманитарной помощи сектору Газа с передачей тел всех заложников.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир пригрозил приостановить поставки помощи, если ХАМАС не вернёт Израилю останки её солдат.