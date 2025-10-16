Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленеский завтра на встрече будут обсуждать переход Украины в наступление на поле боя.

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленеский завтра на встрече будут обсуждать переход Украины в наступление на поле боя.

Как пишет издание Politico, глава Белого дома уже анонсировал, что Киев хочет перейти в наступление. "Они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу, но они хотели бы перейти в наступление", - сказал Трамп.

К настоящему времени, как отметило издание, уже известно, что Зеленский и Трамп обсудят также предоставление крылатых ракет Tomahawk и системы противовоздушной обороны "Пэтриот".

Украина надеется, что эта встреча поможет получить современное вооружение, необходимое для проведения очередной контрнаступательной операции против российских оккупантов.

"Мы действительно можем перейти в наступление - все зависит от оружия, которое мы получим, и утвержденного плана", - прокомментировал ситуацию изданию украинский высокопостевленный чиновник.

Встреча Зеленского и Трампа

17 октября Зеленский и Трамп проведут встречу в Белом доме. Они намерены обсудить поставку дальнобойного оружия, усиление противовоздушной обороны, антироссийские санкции.