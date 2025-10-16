Baltijas balss logotype
Зеленский и Трамп завтра обсудят переход Украины в наступление - Politico 3 651

В мире
Дата публикации: 16.10.2025
УНИАН
Изображение к статье: Зеленский и Трамп завтра обсудят переход Украины в наступление - Politico
ФОТО: пресс-фото

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленеский завтра на встрече будут обсуждать переход Украины в наступление на поле боя.

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленеский завтра на встрече будут обсуждать переход Украины в наступление на поле боя.

Как пишет издание Politico, глава Белого дома уже анонсировал, что Киев хочет перейти в наступление. "Они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу, но они хотели бы перейти в наступление", - сказал Трамп.

К настоящему времени, как отметило издание, уже известно, что Зеленский и Трамп обсудят также предоставление крылатых ракет Tomahawk и системы противовоздушной обороны "Пэтриот".

Украина надеется, что эта встреча поможет получить современное вооружение, необходимое для проведения очередной контрнаступательной операции против российских оккупантов.

"Мы действительно можем перейти в наступление - все зависит от оружия, которое мы получим, и утвержденного плана", - прокомментировал ситуацию изданию украинский высокопостевленный чиновник.

Встреча Зеленского и Трампа

17 октября Зеленский и Трамп проведут встречу в Белом доме. Они намерены обсудить поставку дальнобойного оружия, усиление противовоздушной обороны, антироссийские санкции.

#дональд трамп #зеленский #война на украине
  • VS
    Vad Sorry
    16-го октября

    Зато с такой деревни ещё есть деньги на частные самолёты, чтобы полетать и свой нос всунуть в бесплатные обеды , да потрещать с важным видом и ещё премию за это получить? Когда в Латвии придет хоть один политик кто думает о Латвии и их людях?

    9
    1
  • VS
    Vad Sorry
    16-го октября

    Ну у нас правительство ни думает как завалить Европу Беконом, и создать рабочим места, гоняются за кредитами и дарят, и тратят в пустую, есть работа Латыш , другие или прислугой в Латвии за копейки или по миру скитаются

    9
    1
  • VS
    Vad Sorry
    16-го октября

    Патриот там уже вообще ни нужен когда по 500 Дронов и 30 ракет в день приходят, про остальное, болтовня, Трамп пытается продать ни нужные дорогие игрушки, а платить будут, типо таких как Латвия брать кредиты и естественно 5 процентов ВВП:)) а ещё забыл алкоголиков машины мэры будут гонять на Украину, :))

    8
    1
