Цена российской нефти впервые рухнула ниже нового потолка ЕС 0 427

В мире
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Цена российской нефти впервые рухнула ниже нового потолка ЕС
ФОТО: Global Look Press

Reuters: Цена российской нефти Urals впервые упала ниже обновленного потолка ЕС.

На этой неделе стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals в балтийском порту Приморск опустилась до минимальных с весны 47,4 доллара за баррель. Об этом со ссылкой на данные трейдеров сообщает Reuters.

В результате она впервые оказалась ниже нового ценового потолка Евросоюза, который в сентябре был изменен с 60 долларов за баррель до 47,6 доллара.

Российская нефть дешевеет на фоне общего снижения котировок. По состоянию на 17 октября стоимость эталонного сорта Brent приближается к 60 долларам за баррель — минимуму с мая этого года. Главной причиной такой динамики стало снижение напряженности на Ближнем Востоке из-за подписания договора между Израилем и ХАМАС.

На этом фоне рынок вновь обратил внимание на усилия ОПЕК+ по возвращению доли на рынке и увеличение добычи, что грозит ростом предложения при стагнации спроса. В частности, Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз профицита на рынке нефти в 2026 году до четырех миллионов баррелей в сутки.

#нефть
