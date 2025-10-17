В Казахстане могут полностью запретить продажу алкоголя в продуктовых и онлайн-магазинах. Вместо этого, по примеру Северной Европы, в стране предложено создать сеть специализированных алкомагазинов, которые и будут получать разрешение на продажу спиртных напитков. МВД Казахстана выступает инициатором этой реформы, апеллируя к статистике преступлений, совершенных пьяными.

Министр внутренних дел страны Ержан Саденов, выступая в парламенте Казахстана, заявил, что «один из ключевых факторов, влияющих на криминогенность в стране, — это злоупотребление алкоголем». По его данным, в Казахстане ежегодно в опьянении совершается до 10 тысяч преступлений. А принимаемые полицией меры являются «лишь борьбой с последствиями».

По его словам, «в погоне за выгодой недобросовестные предприниматели нарушают возрастные и временные ограничения реализации спиртного».

«Круглосуточно торгуют под видом кафе и баров. Широко применяется онлайн-доставка. При этом мера по лишению лицензии не эффективна. Ее можно получить на следующий день на других лиц», — сообщил депутатам Ержан Саденов.

Поэтому МВД Казахстана выносило на заседание межведомственной комиссии при правительстве Казахстана предложения по ограничению торговли алкоголем в стране только специализированными магазинами (алкомаркетами), лимитированию лицензий на торговлю алкоголем и запрету онлайн-продаж.

«Кроме того, назрела необходимость ограничения времени реализации спиртного в развлекательных заведениях. В указанных объектах, в состоянии опьянения, уже совершено более 1 400 преступлений, в том числе 3 убийства», — заявил Саденов.

Он также сообщил о том, что «на сегодня некоторые госорганы эти подходы не поддерживают».

«Полагаю, здесь прежде всего нужно исходить из интересов сохранения жизни и здоровья наших граждан», — констатировал глава полиции Казахстана.

В настоящее время в Казахстане алкоголем могут торговать обычные продуктовые магазины в случае получения ими лицензии, ограничено только время продажи, а также нельзя продавать алкоголь в определенной близости от детских, образовательных, спортивных и культурных учреждений.

Предложения министра о пересмотре правил торговли алкоголем, по сути, схожи с режимом, применяемым в Вологодской области России, опыт которой оценивается крайне неоднозначно. Казахстанские эксперты также скептически отреагировали на инициативу МВД.