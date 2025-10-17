На встрече в Анкоридже Трамп внес предложение смягчить санкции против РФ в обмен на прекращение огня (то есть, остановить войну по линии фронта), пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Также Трамп заявил Путину, что США готовы признать аннексию Крыма Россией и подтолкнуть Украину к отводу войск на Донбассе - если Россия прекратит боевые действия.

Но Путин отклонил это предложение, потребовав от Украины сперва вывести войска из Донбасса. Также российский президент настаивал, что сделка невозможна без устранения «коренных причин» конфликта.

Из-за этого Трамп во время переговоров переходил на повышенный тон, пишет издание. Несмотря на рукопожатие и улыбку при встрече, за закрытыми дверями "теплота быстро улетучилась".

После того как Путин отклонил предложение Трампа, он «пустился в длинный исторический экскурс, рассказывая про Рюрика, Ярослава Мудрого и Богдана Хмельницкого», утверждает издание.

Трамп несколько раз повысил голос и в какой-то момент пригрозил уйти. В конечном итоге он прервал встречу и отменил запланированный обед, на котором более широкие делегации должны были обсудить экономические связи и сотрудничество.

Отметим, что сам Трамп после встречи с Путиным публично характеризовал ее очень позитивно. И заявлял, что на ней достигнут значительный прогресс на пути к миру.

Также, как писали тогда западные СМИ, Трамп позитивно оценивал условие Путина по выводу украинских войск со всей территории Донецкой области.