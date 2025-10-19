Израильские военные нанесли ответные авиаудары по Рафаху на юге сектора Газа. Об этом сообщает Times of Israel.

Как говорится в материале, боевики из сектора Газа атаковали Рафах, вследствие чего армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ответные авиаудары по упомянутому району. При этом уточняется, что официальных комментариев со стороны ЦАХАЛа пока не поступало.

Ранее в октябре Трамп заявил о возможном возобновлении операции ЦАХАЛ в Газе. Президент США отмечал, что ему пришлось сдерживать администрацию Израиля.