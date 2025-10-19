Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

ЦАХАЛ заявил о нарушении перемирия со стороны ХАМАС и нанес удары по Рафиаху 0 142

В мире
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: ЦАХАЛ заявил о нарушении перемирия со стороны ХАМАС и нанес удары по Рафиаху

Армия обороны Израиля заявила, что террористы выпустили противотанковые ракеты и открыли огонь по израильским силам, действующим на юге Газы.

"Ранее сегодня (в воскресенье) террористы выпустили противотанковые ракеты и открыли огонь по силам ЦАХАЛ, которые действовали для уничтожения террористической инфраструктуры в районе Рафиаха в соответствии с условиями соглашения", - говорится в сообщении.

В результате ЦАХАЛ начал наносить удары с использованием боевых самолетов ВВС и артиллерии в районе Рафиаха "для устранения угрозы".

Сообщается, что были уничтожены несколько оперативных ходов и военных зданий, "в которых была выявлена активность террористов".

"Это является грубым нарушением соглашения о прекращении огня, ЦАХАЛ ответит с силой", - сказано в заявлении военных.

Читайте нас также:
#израиль #сектор газа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть
Изображение к статье: Африканское народное восстание.
Черногория обращается к Брюсселю и отказывается от дружбы с Москвой
Изображение к статье: Природные красоты и старинные городки манят туристов со всего мира. Иконка видео
Министр просит Венецианскую комиссию оценить выход Латвии из Стамбульской конвенции
Изображение к статье: Министр просит Венецианскую комиссию оценить выход Латвии из Стамбульской конвенции
Латвия не поддержала предложение депортировать незаконно проживающих в Европе афганцев
Изображение к статье: Латвия не поддержала предложение депортировать незаконно проживающих в Европе афганцев
Изображение к статье: Немцев готовят к войне. В Германии выпущено новое руководство для населения при ЧС
Немцев готовят к войне. В Германии выпущено новое руководство для населения при ЧС 236
Изображение к статье: В Эстонии на местных выборах больше всего голосов набрала Центристская партия
В Эстонии на местных выборах больше всего голосов набрала Центристская партия 405
Изображение к статье: Обоих президентов обвиняют в терроре. Иконка видео
«Перезапустили комплекс отношений»: Россия сохраняет ограниченное военное присутствие в Сирии 1 198
Изображение к статье: Израиль готов прекратить огонь в секторе Газа после новых ударов
Израиль готов прекратить огонь в секторе Газа после новых ударов 89

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Насколько ценна собственность России и Беларуси в Латвии?
Политика
Насколько ценна собственность России и Беларуси в Латвии? 0
Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 21
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 51
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 186
Изображение к статье: Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз
Люблю!
Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз 48
Изображение к статье: «Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться
Люблю!
«Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться 141
Изображение к статье: Насколько ценна собственность России и Беларуси в Латвии?
Политика
Насколько ценна собственность России и Беларуси в Латвии? 0
Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 21
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 51

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео