Армия обороны Израиля заявила, что террористы выпустили противотанковые ракеты и открыли огонь по израильским силам, действующим на юге Газы.

"Ранее сегодня (в воскресенье) террористы выпустили противотанковые ракеты и открыли огонь по силам ЦАХАЛ, которые действовали для уничтожения террористической инфраструктуры в районе Рафиаха в соответствии с условиями соглашения", - говорится в сообщении.

В результате ЦАХАЛ начал наносить удары с использованием боевых самолетов ВВС и артиллерии в районе Рафиаха "для устранения угрозы".

Сообщается, что были уничтожены несколько оперативных ходов и военных зданий, "в которых была выявлена активность террористов".

"Это является грубым нарушением соглашения о прекращении огня, ЦАХАЛ ответит с силой", - сказано в заявлении военных.