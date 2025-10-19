Си Цзиньпин уволил девять высокопоставленных военных в Китае.
Лидер КНР Си Цзиньпин уволил девять высокопоставленных военных. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителя Министерства обороны Китая.
По данным издания, военные отправлены в отставку в рамках очередной кампании по борьбе с коррупцией и укреплению лояльности в рядах вооруженных сил Китая. В том числе был уволен один из самых влиятельных генералов страны Хэ Вэйдун за «серьезные дисциплинарные нарушения и злоупотребление властью».
В августе сообщалось, что Си Цзиньпин начал крупнейшие со времен первого председателя республики Мао Цзэдуна кадровые чистки среди военных элит. Тогда китайский лидер уволил почти пятую часть генералов, которых лично назначал.
