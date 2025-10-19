Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Собирались сегодня в Лувр? - А его ограбили 0 182

В мире
Дата публикации: 19.10.2025
Euronews
Изображение к статье: Собирались сегодня в Лувр? - А его ограбили

По данным французских СМИ, похищены предметы из коллекции Наполеона и императрицы. Администрация Лувра сообщила, что музей будет закрыт на весь день по "по исключительным причинам".

Крупнейший французский музей Лувр подвергся ограблению. Как сообщила в соцсети Х министр культуры Франции Рашида Дати, инцидент произошел рано утром, пострадавших нет.

«Я нахожусь на месте вместе с сотрудниками музея и полиции», - добавила она.

По данным BFMTV, инцидент произошёл около 9:30 утра. Грабители прибыли на место преступления на скутерах. Используя внешний грузовой лифт, они добрались до окон и разбили их. Забравшись внутрь музея, воры похитили драгоценности из коллекций Наполеона и французских монархов, после чего скрылись.

Телеканал TF1 сообщает, что были похищены броши, тиары и ожерелья.

Глава МВД Лоран Нуньес заявил, что похищенное является культурным и "неоценимым" наследием страны.

По его словам, ограбление длилось семь минут и было осуществлено очень "опытной" преступной группой, которая провела разведку и дейстовала на редкость оперативно.

Прокуратура Парижа подтвердила телеканалу BFMTV, что расследование по факту организованной кражи и преступного сговора было начато и поручено бригаде по борьбе с бандитизмом Департамента уголовных расследований совместно с Центральным управлением по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей. В прокуратуре добавили, что в настоящее время проводится оценка ущерба.

По совместному решению главного управления полиции, Министерства внутренних дел и руководства музея Лувр был закрыт в качестве меры безопасности. Эвакуация прошла без происшествий.

Читайте нас также:
#ограбление #лувр #музей
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть
Изображение к статье: Африканское народное восстание.
Черногория обращается к Брюсселю и отказывается от дружбы с Москвой
Изображение к статье: Природные красоты и старинные городки манят туристов со всего мира. Иконка видео
Министр просит Венецианскую комиссию оценить выход Латвии из Стамбульской конвенции
Изображение к статье: Министр просит Венецианскую комиссию оценить выход Латвии из Стамбульской конвенции
Латвия не поддержала предложение депортировать незаконно проживающих в Европе афганцев
Изображение к статье: Латвия не поддержала предложение депортировать незаконно проживающих в Европе афганцев
Изображение к статье: Немцев готовят к войне. В Германии выпущено новое руководство для населения при ЧС
Немцев готовят к войне. В Германии выпущено новое руководство для населения при ЧС 236
Изображение к статье: В Эстонии на местных выборах больше всего голосов набрала Центристская партия
В Эстонии на местных выборах больше всего голосов набрала Центристская партия 405
Изображение к статье: Обоих президентов обвиняют в терроре. Иконка видео
«Перезапустили комплекс отношений»: Россия сохраняет ограниченное военное присутствие в Сирии 1 198
Изображение к статье: Израиль готов прекратить огонь в секторе Газа после новых ударов
Израиль готов прекратить огонь в секторе Газа после новых ударов 89

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Насколько ценна собственность России и Беларуси в Латвии?
Политика
Насколько ценна собственность России и Беларуси в Латвии? 1
Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 22
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 53
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 191
Изображение к статье: Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз
Люблю!
Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз 50
Изображение к статье: «Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться
Люблю!
«Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться 142
Изображение к статье: Насколько ценна собственность России и Беларуси в Латвии?
Политика
Насколько ценна собственность России и Беларуси в Латвии? 1
Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 22
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 53

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео