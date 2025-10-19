По данным французских СМИ, похищены предметы из коллекции Наполеона и императрицы. Администрация Лувра сообщила, что музей будет закрыт на весь день по "по исключительным причинам".

Крупнейший французский музей Лувр подвергся ограблению. Как сообщила в соцсети Х министр культуры Франции Рашида Дати, инцидент произошел рано утром, пострадавших нет.

«Я нахожусь на месте вместе с сотрудниками музея и полиции», - добавила она.

По данным BFMTV, инцидент произошёл около 9:30 утра. Грабители прибыли на место преступления на скутерах. Используя внешний грузовой лифт, они добрались до окон и разбили их. Забравшись внутрь музея, воры похитили драгоценности из коллекций Наполеона и французских монархов, после чего скрылись.

Телеканал TF1 сообщает, что были похищены броши, тиары и ожерелья.

Глава МВД Лоран Нуньес заявил, что похищенное является культурным и "неоценимым" наследием страны.

По его словам, ограбление длилось семь минут и было осуществлено очень "опытной" преступной группой, которая провела разведку и дейстовала на редкость оперативно.

Прокуратура Парижа подтвердила телеканалу BFMTV, что расследование по факту организованной кражи и преступного сговора было начато и поручено бригаде по борьбе с бандитизмом Департамента уголовных расследований совместно с Центральным управлением по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей. В прокуратуре добавили, что в настоящее время проводится оценка ущерба.

По совместному решению главного управления полиции, Министерства внутренних дел и руководства музея Лувр был закрыт в качестве меры безопасности. Эвакуация прошла без происшествий.