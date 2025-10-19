США и Украина создали дрон с дальностью поражения до 1600 км.

США совместно с Украиной создали дрон Artemis ALM‑20 с дальностью поражения до 1600 километров. Об этом сообщила американская компания Auterion на своем сайте.

Производители утверждают, что система Artemis аналогична беспилотникам типа «Герань». Дрон способен преодолевать до 1600 километров и нести боеприпасы весом до 40 килограммов.

«Она использует бортовой компьютер Skynode N компании Auterion и систему визуальной навигации Auterion, что позволяет дрону наводиться и поражать цели даже при сбоях спутниковой навигации. Встроенная система наведения на конечном участке траектории обеспечивает высочайшую точность на конечном этапе полёта», — говорится в заявлении компании.