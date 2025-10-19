WSJ: Вашингтон усилил давление на Киев перед саммитом в Будапеште.

Вашингтон усилил давление на Киев перед саммитом с Россией в Будапеште. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Президент Украины Владимир Зеленский покинул Белый дом после встречи с Трампом в пятницу без каких-либо обязательств со стороны США по предоставлению ракет большой дальности "Томагавк"», — сказано в публикации.

По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа проявляет осторожность в отношении Москвы. Бывший помощник госсекретаря США по Европе Дэниел Фрид отметил, что Вашингтон сознательно не использует имеющиеся инструменты для усиления экономического и военного давления.

16 октября Трамп провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которого, по словам президента США, был достигнут «большой прогресс». Политики договорились сначала организовать встречу министров иностранных дел, а затем встретиться лично в Евросоюзе - в столице Венгрии.