США усилили давление на Украину перед саммитом в Будапеште

В мире
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: США усилили давление на Украину перед саммитом в Будапеште
ФОТО: Unsplash

WSJ: Вашингтон усилил давление на Киев перед саммитом в Будапеште.

Вашингтон усилил давление на Киев перед саммитом с Россией в Будапеште. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Президент Украины Владимир Зеленский покинул Белый дом после встречи с Трампом в пятницу без каких-либо обязательств со стороны США по предоставлению ракет большой дальности "Томагавк"», — сказано в публикации.

По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа проявляет осторожность в отношении Москвы. Бывший помощник госсекретаря США по Европе Дэниел Фрид отметил, что Вашингтон сознательно не использует имеющиеся инструменты для усиления экономического и военного давления.

16 октября Трамп провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которого, по словам президента США, был достигнут «большой прогресс». Политики договорились сначала организовать встречу министров иностранных дел, а затем встретиться лично в Евросоюзе - в столице Венгрии.

Читайте нас также:
#сша
Оставить комментарий

