Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал Запад перейти в «режим войны» как морально, так и в прикладном отношении. На эту тему он высказался в интервью RND.

«Чтобы сохранить этот мир, мы должны быть готовы к вероятности войны как морально, так и в военном отношении. Необходимо изменение в менталитете: мы должны перейти в режим войны для решительного сдерживания, обороны и защиты мира», — порассуждал политик. Он также обвинил Москву якобы в попытках диверсий на подводной инфраструктуре Балтийского моря.