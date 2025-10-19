Baltijas balss logotype
В Швеции призвали Запад перейти в «режим войны» 3 1741

В мире
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Швеции призвали Запад перейти в «режим войны»
ФОТО: Global Look Press

Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал Запад перейти в режим войны.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал Запад перейти в «режим войны» как морально, так и в прикладном отношении. На эту тему он высказался в интервью RND.

«Чтобы сохранить этот мир, мы должны быть готовы к вероятности войны как морально, так и в военном отношении. Необходимо изменение в менталитете: мы должны перейти в режим войны для решительного сдерживания, обороны и защиты мира», — порассуждал политик. Он также обвинил Москву якобы в попытках диверсий на подводной инфраструктуре Балтийского моря.

#европа
Оставить комментарий

(3)
  • Мп
    Мимо проходил
    19-го октября

    Главное, чтобы они в "режиме войны" памперсы менять не забывали. А то кранты всей скандинавской экологии. Впрочем, ей и так кранты.

    30
    7
  • пк
    полосатый конь
    Мимо проходил
    20-го октября

    Шесть тысяч ядерных боеголовок, разной толщины и конструкции, из тех, что лежат на складах, смеются и говорят, что памперсы не понадобятся.

    12
    3
  • П
    Процион
    19-го октября

    Головь новую Полтаву. Одной не хватило, придурок?

    44
    4
Читать все комментарии

