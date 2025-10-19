Baltijas balss logotype
ХАМАС отвергла обвинения в намерении напасть на жителей Газы

В мире
Дата публикации: 19.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: ХАМАС отвергла обвинения в намерении напасть на жителей Газы
ФОТО: Youtube

После предупреждения Госдепа США о "неминуемом" нападении ХАМАС на мирных жителей в секторе Газа, в исламисткой радикальной организации назвали это "безосновательными утверждениями израильской пропаганды".

Исламистская террористическая организация ХАМАС , признанная в ЕС и Германии террористической, отвергла обвинения Вашингтона в том, что она планирует нападение на палестинских мирных жителей в секторе Газа. В заявлении ХАМАС в воскресенье, 19 октября, говорится, что это "безосновательные утверждения", которые соответствуют "пропаганде Израиля".

Накануне вечером Государственный департамент США предупредил о "неминуемом" и ранее запланированном нападении исламистской группировки на проживающих в секторе палестинских мирных жителей. Соединенные Штаты также проинформировали страны-гаранты мирного плана в регионе о "достоверных сообщениях", указывающих на нарушение существующего перемирия, сообщил Госдеп. Такое нападение подорвало бы прогресс в процессе мирного урегулирования в регионе, отметили там.

После вступления в силу перемирия 10 октября и вывода израильских войск с приблизительно половины зоны недавних военных действий поступали сообщения о казнях палестинских гражданских лиц в секторе Газа боевиками ХАМАС, отмечает агентство dpa со ссылкой на данные Госдепа.

Сообщения о столкновениях между ХАМАС и местными кланами

В своем заявлении ХАМАС обвинила Израиль также и в поддержке "криминальных банд" в секторе Газа, которые "совершали убийства, похищения, кражи гуманитарных грузов и нападения на палестинских мирных жителей". В последние недели поступали многочисленные сообщения о столкновениях между группировкой и соперничающими кланами в регионе, которые противостояли власти ХАМАС, передает агентство dpa.

Объявленное перемирие между Израилем и ХАМАС в настоящий момент неустойчиво также и по причине затягивания передачи оставшихся тел заложников. ХАМАС оправдывает задержку тем, что трудно найти останки погибших заложников, поскольку они находятся под обломками разрушенных бомбовыми ударами Израиля зданий и туннелей в секторе Газа, и для их извлечения нужно "специальное оборудование".

#сектор газа
