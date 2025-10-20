Израильская армия объявила о возвращении к режиму прекращению огня. Ранее она обвинила ХАМАС в возобновлении боевых действий и нанесла удары по десяткам целей в секторе Газа.

Израильская армия после авиаударов по сектору Газа объявила о возвращении к соблюдению условий прекращения огня. "По распоряжению политического руководства и после серии мощных ударов в ответ на нарушения со стороны ХАМАС Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к повторному выполнению условий перемирия", - говорится в заявлении ЦАХАЛ, опубликованном вечером в воскресенье, 19 октября.

Удары Израиля по сектору Газа

Достигнутое соглашение о прекращении огня оказалось под угрозой срыва. Утром 19 октября израильская армия обвинила палестинскую террористическую группировку ХАМАС в нарушении прекращения огня, в результате которого двое израильских солдат погибли. В ответ Израиль нанес удары по десяткам целей ХАМАС по всему сектору Газа и приостановил доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился "действовать с максимальной жесткостью против террористических целей в секторе Газа". Министр обороны страны Исраэль Кац предупредил, что ХАМАС "заплатит высокую цену" за "каждый выстрел по израильским солдатам" и "каждое нарушение режима прекращения огня".

По данным ХАМАС, в результате ответных авиаударов Израиля в секторе Газа погибли не менее 45 человек. О таком же количестве погибших сообщили агентству AFP четыре больницы в секторе Газа.