Израиль предупредил: Газе грозит затопление – рискует стать "восточной Венецией" Газета "Маарив" опубликовала материал о новой и неожиданной угрозе, связанной с ситуацией в Газе.

Помимо масштабных разрушений от боевых действий, на восстановление которых могут уйти годы, эксперты предупреждают о серьезной климатической угрозе, требующей системного подхода. Еще до начала войны, более двух лет назад, разведывательное управление ЦАХАЛ подготовило специальный отчет о глобальном потеплении, изменении климата и их возможном влиянии на бассейн восточного Средиземноморья.

По оценкам специалистов, к концу XXI века среднегодовая температура в регионе может вырасти на шесть градусов. Это повлечет за собой значительное потепление вод Средиземного моря и повышение его уровня как минимум на полметра. Одним из возможных последствий станет частичное затопление города Газа и его превращение в подобие "Венеции восточного Средиземноморья".

Первой проблемой, которая может возникнуть в связи с этим, станет острая нехватка пресной воды из-за проникновения соленой морской воды в прибрежный водоносный горизонт. Уже сегодня в некоторых районах Газы зафиксировано засоление подземных источников из-за чрезмерной откачки воды.

Один из крупнейших резервуаров пресной воды расположен в районе аль-Муаси – самой низкой точке анклава. Повышение уровня моря может привести к затоплению этой зоны, которая также является ключевой сельскохозяйственной территорией. Кроме того, по оценкам экспертов, системы канализации в Газе могут быть полностью разрушены под воздействием поднявшегося моря.

В Израиле выражают обеспокоенность тем, что климатический кризис способен вызвать масштабное перемещение населения – десятки тысяч жителей Газы могут устремиться к границам Израиля и Египта. Это, в свою очередь, может привести к экологическому и санитарному кризису в регионе.

"Восстановление Газы должно учитывать климатический фактор и риск повышения уровня Средиземного моря", – считает профессор Одед Почтер из Холонского технологического института (HIT). По его словам, в рамках восстановительных проектов необходимо будет реализовать сложные инженерные решения, чтобы защитить территорию от затопления.

Профессор Почтер подчеркнул: это не фантастический прогноз, не гипотетические угрозы. Он напомнил, что в последние годы, особенно дождливые и штормовые, на Средиземном море фиксировались волны до 10 метров высотой. Они наносили ущерб прибрежным городам Израиля, включая порт Тель-Авива, и вынудили муниципалитеты Ашдода, Ришон ле-Циона и Тель-Авива возводить защитные насыпи. Однако, по его словам, не все насыпи выдержали удар стихии и не остановили волны.

Исследователи также напомнили, что последние два года стали рекордными по уровню температур, что ускоряет нагрев воды и может приблизить реализацию пессимистичных прогнозов.

"Разрушения в Газе колоссальны, и вывезти строительные отходы за пределы анклава невозможно", – заявил профессор Почтер. Он предлагает использовать обломки зданий для формирования новой береговой линии – за счет намыва территории в сторону моря и строительства на безопасной высоте. Такое расширение может компенсировать территориальные потери, связанные с планируемым отчуждением земли в восточной части анклава и в районе Филадельфийского коридора.

Согласно ряду предложений, выдвинутых как академическим сообществом, так и инженерными группами, инфраструктура канализации, водоснабжения и очистки сточных вод должна проектироваться с учетом возможного повышения уровня моря. Аналогичные практики уже применялись в Израиле: например, в Яффо (пляж Алия) и парке Чарльза Клора в Тель-Авиве, где были созданы территории на основе переработанных строительных отходов.

На этой неделе в Израиле вновь рассмотрели предвоенные отчеты разведуправления, касающиеся влияния глобального потепления и климатического кризиса на Газу, в рамках подготовки ко второму этапу переговоров, которые, вероятно, состоятся в ближайшие недели.