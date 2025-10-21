Израиль в понедельник сообщил о получении останков ещё одного заложника, переданных в рамках соглашения о перемирии в секторе Газа, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«Израиль через посредничество Красного Креста получил гроб с телом пропавшего заложника, который был передан силам Армии обороны Израиля и [внутренней разведке] "Шабак" в секторе Газа», — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Армия Израиля и "Шабак" позднее подтвердили, что останки были доставлены в Израиль и направлены в Национальный институт судебной медицины, где пройдёт процедура идентификации.

Высокопоставленный представитель ХАМАС сообщил агентству AFP, что вооружённое крыло группировки передало останки заложника Красному Кресту после того, как их получило вооружённое крыло "Народного фронта освобождения Палестины" — "Бригады Абу Али Мустафы".

«Выполняя наш национальный долг, мы (...) заявляем, что передаём тело одного сионистского солдата в соответствии с условиями соглашения», — говорится в заявлении "Бригад Абу Али Мустафы".

До передачи этих останков ХАМАС уже вернул Израилю тела 12 заложников. Согласно условиям перемирия, ХАМАС обязался передать Израилю в общей сложности тела 28 заложников.