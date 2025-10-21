Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Израиль получил останки ещё одного заложника 0 65

В мире
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Израиль получил останки ещё одного заложника
ФОТО: twitter

Израиль в понедельник сообщил о получении останков ещё одного заложника, переданных в рамках соглашения о перемирии в секторе Газа, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«Израиль через посредничество Красного Креста получил гроб с телом пропавшего заложника, который был передан силам Армии обороны Израиля и [внутренней разведке] "Шабак" в секторе Газа», — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Армия Израиля и "Шабак" позднее подтвердили, что останки были доставлены в Израиль и направлены в Национальный институт судебной медицины, где пройдёт процедура идентификации.

Высокопоставленный представитель ХАМАС сообщил агентству AFP, что вооружённое крыло группировки передало останки заложника Красному Кресту после того, как их получило вооружённое крыло "Народного фронта освобождения Палестины" — "Бригады Абу Али Мустафы".

«Выполняя наш национальный долг, мы (...) заявляем, что передаём тело одного сионистского солдата в соответствии с условиями соглашения», — говорится в заявлении "Бригад Абу Али Мустафы".

До передачи этих останков ХАМАС уже вернул Израилю тела 12 заложников. Согласно условиям перемирия, ХАМАС обязался передать Израилю в общей сложности тела 28 заложников.

Читайте нас также:
#израиль #хамас #сектор газа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Португалия бьет рекорды Евросоюза по недоступности жилья
Изображение к статье: Видит око, да зуб неймет. Иконка видео
Президент Перу объявил чрезвычайное положение в столице
Изображение к статье: x.com/presidenciaperu
Поставки Patriot в Украину будут происходить на коммерческой основе
Изображение к статье: Три четверти ракет уничтожают вражеские цели. Иконка видео
В этом году в Эстонии во время гнездования погибло около 120 000 птенцов
Изображение к статье: В этом году в Эстонии во время гнездования погибло около 120 000 птенцов
Изображение к статье: В пригороде Дублина прошли крупные столкновения полиции с протестующими
В пригороде Дублина прошли крупные столкновения полиции с протестующими 375
Изображение к статье: Трамп о встрече с Путиным: Окончательное решение не принято
Трамп о встрече с Путиным: Окончательное решение не принято 1 425
Изображение к статье: Вильнюс «атаковали» десятки контрабандных метеозондов из Беларуси. Пришлось закрыть аэропорт
Вильнюс «атаковали» десятки контрабандных метеозондов из Беларуси. Пришлось закрыть аэропорт 1 853
Изображение к статье: В старой гавани Гирне-Кирении. Иконка видео
Турецкий Северный Кипр хочет быть ближе к Европе 145

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почтовые компании постепенно возобновляют доставку в США
Бизнес
Почтовые компании постепенно возобновляют доставку в США 0
Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 29
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 38
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Люблю!
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию 19
Изображение к статье: Видит око, да зуб неймет. Иконка видео
В мире
Португалия бьет рекорды Евросоюза по недоступности жилья 30
Изображение к статье: Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами
Люблю!
Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами 30
Изображение к статье: Почтовые компании постепенно возобновляют доставку в США
Бизнес
Почтовые компании постепенно возобновляют доставку в США 0
Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 29
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 38

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео