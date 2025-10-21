МИД Израиля - против использования лозунга «От реки до моря — Палестина будет свободна».

Международный военный контингент, который направят в сектор Газа для поддержания стабильности после завершения войны, возглавит Египет, пишет The Guardian со ссылкой на источники.

По информации газеты, военнослужащих в анклав могут направить Азербайджан, Индонезия и Турция. Совместно с египетскими войсками они должны обеспечивать безопасность гражданского населения и предотвращать возможное возобновление боев.

Великобритания уже направила в сектор Газа советников, которые совместно с США занимаются реализацией второй фазы плана Соединенных Штатов из 20 пунктов. Лондон также обучает палестинских полицейских.

Между тем, глава МИД Израиля Гидеон Саар в минувшие выходные провел беседу с министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер.

В ходе беседы министры обсудили план Трампа и его реализацию, а также ситуацию в секторе Газа.

В ходе беседы министр Саар поднял вопрос о нарушении ХАМАСом соглашения о прекращении огня в контексте возвращения тел убитых заложников. Министр Купер заявила, что Британия продолжит добиваться возвращения всех похищенных.

Министр Саар также рассказал о действиях ХАМАСа по восстановлению своего контроля в секторе Газа - о массовых и публичных казнях без суда и следствия.

В ходе беседы глава МИД Израиля подчеркнул необходимость принятия практических мер против использования лозунга «От реки до моря — Палестина будет свободна» в британском общественном пространстве после того, как на прошлой неделе премьер-министр Великобритании Стармер заявил, что речь идет об антисемитском лозунге. Министр Саар добавил, что речь фактически идет о призыве к уничтожению Израиля, и необходимо провести грань между свободой выражения мнений и пропагандой ненависти.

Министр Саар заявил, что комментарии премьер-министра Стармера должны стать частью исторического поворотного момента в борьбе Великобритании с антисемитизмом, и что необходимо законодательно закрепить запрет на использование этого лозунга, как это уже сделали несколько федеральных земель Германии.