Полицейские в аэропорту Атланты в штате Джорджия задержали мужчину, который планировал устроить массовую стрельбу, пишет LETA со ссылкой на AP.

Чиновники заявили, что полиции удалось предотвратить потенциально большую трагедию.

49‑летний Билли Джо Кейгл был задержан в аэропорту; в его автомобиле полиция обнаружила штурмовую винтовку AR‑15 и боеприпасы.

Сотрудников полиции о подготовляемом нападении предупредили члены его семьи, заподозрившие неладное. Кейгл в социальных сетях сообщал, что планирует устроить стрельбу.

"Сегодня мы можем сообщить о достигнутом успехе, а не о трагедии, потому что семья что‑то заметила и сообщила", — заявили в полиции, отметив, что родственники также сообщили властям о наличии у мужчины винтовки.

Полиция сообщила, что он намеревался причинить вред как можно большему числу людей.

Кейглу предъявлены обвинения в угрозах террористического характера и в попытке совершить нападение с применением огнестрельного оружия.