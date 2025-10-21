Baltijas balss logotype
В аэропорту Атланты предотвращена массовая стрельба 0 605

В мире
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В аэропорту Атланты предотвращена массовая стрельба
ФОТО: пресс-фото

Полицейские в аэропорту Атланты в штате Джорджия задержали мужчину, который планировал устроить массовую стрельбу, пишет LETA со ссылкой на AP.

Чиновники заявили, что полиции удалось предотвратить потенциально большую трагедию.

49‑летний Билли Джо Кейгл был задержан в аэропорту; в его автомобиле полиция обнаружила штурмовую винтовку AR‑15 и боеприпасы.

Сотрудников полиции о подготовляемом нападении предупредили члены его семьи, заподозрившие неладное. Кейгл в социальных сетях сообщал, что планирует устроить стрельбу.

"Сегодня мы можем сообщить о достигнутом успехе, а не о трагедии, потому что семья что‑то заметила и сообщила", — заявили в полиции, отметив, что родственники также сообщили властям о наличии у мужчины винтовки.

Полиция сообщила, что он намеревался причинить вред как можно большему числу людей.

Кейглу предъявлены обвинения в угрозах террористического характера и в попытке совершить нападение с применением огнестрельного оружия.

#сша #терроризм
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Изображение к статье: Почтовые компании постепенно возобновляют доставку в США
Бизнес
Почтовые компании постепенно возобновляют доставку в США 1
Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 35
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 39
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Люблю!
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию 21
Изображение к статье: Видит око, да зуб неймет. Иконка видео
В мире
Португалия бьет рекорды Евросоюза по недоступности жилья 32
Изображение к статье: Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами
Люблю!
Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами 31
Видео