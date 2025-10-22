В Генштабе ВС РФ, комментируя предложенный Минобороны законопроект, заявили, что документ позволит направлять резервистов на защиту НПЗ и других объектов от украинских дронов. К участию в войне их привлекать не будут.

Отслужившие россияне, добровольно заключившие контракт с Минобороны о пребывании в резерве, по новому законопроекту могут быть призваны на спецсборы для защиты расположенных в их регионе объектов жизнеобеспечения, - в первую очередь, от атак беспилотников. Соответствующее заявление замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский сделал в среду, 22 октября.

"Принято решение о привлечении наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан к выполнению мероприятий по защите гражданских объектов в глубине территории России", - сказал Цимлянский на брифинге, комментируя подготовленный Минобороны законопроект. По его словам, на такой шаг власти идут из-за "участившихся случаев" атак украинских беспилотников по объектам в России. Среди таких объектов - транспортная и энергетическая инфраструктура, а также нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Генштаб: резервисты не будут участвовать в войне

Цимлянский отдельно отметил, что резервистов не будут привлекать к участию в войне в Украине и к выполнению задач за пределами России. Он также добавил, что законопроект "не затрагивает всех граждан и не предусматривает их призыва на военную службу". "Тем более ни о какой мобилизации речь не идет", - сказал вице-адмирал.

Власти получат право привлекать резервистов и в мирное время

В середине октября правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение Минобороны, по которому граждан, числящихся в мобилизационном резерве, можно будет привлекать для выполнения задач даже в мирное время, в том числе за пределами страны.

В пояснительной записке уточняется, что речь идет о людях, которые заключили с Минобороны контракт о пребывании в резерве. Сейчас закон позволяет привлекать их к выполнению задач только в период мобилизации или в военное время.

В законопроекте использованы "достаточно широкие понятия", которыепозволяют использовать резервистов в разных обстоятельствах "без принятия дополнительных законов", комментировал предложенные изменения глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. "Много людей" в резерве числятся в приграничных районах России, отмечал он.

Мобилизационный резерв в России появился в 2012 году

Создание мобилизационного резерва было прописано в одном из "майских указов" президента России Владимира Путина в 2012 году. Его появление позволило военнослужащим перед увольнением в запас подписывать контракт, по которому они обязуются переодически проходить военные сборы. В качестве вознаграждения резервисты получают ежемесячные выплаты: по состоянию на 2023 год, до 6000 рублей - для прапорщиков, сержантов и рядовых, до 10 тысяч - для офицеров. На время сборов суммы выше. Первый такой контракт заключается на три года, при дальнейших переподписаниях срок может быть как уменьшен, так и увеличен - максимум на 5 лет.

Сколько именно таких резервистов в России, неизвестно. Но в декабре 2024 года Путин вновь увеличил численность российской армии. На этот раз число военнослужащих должно вырасти на 180 тысяч и достигнуть 1,5 млн человек. В сентябре 2025-го Путин говорил, что в войне в Украине участвуют более 700 тысяч российских солдат. Такое же число он называл в июне 2024-го.