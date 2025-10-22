Baltijas balss logotype
Зеленский: Трамп предложил неплохой компромисс, но я не уверен, что Путин поддержит

В мире
Дата публикации: 22.10.2025
УНИАН
Изображение к статье: Зеленский: Трамп предложил неплохой компромисс, но я не уверен, что Путин поддержит
ФОТО: пресс-фото

По словам президента, предложение Трампа остановиться на поле боя на тех линиях, где находится каждая из армий, неплохое.

Президент США Дональд Трамп предложил неплохой компромисс по войне, но нет уверенности, что его поддержит российский диктатор Владимир Путин. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время визита в Норвегию.

"Мы имели более двух часов разговора на разные темы со многими деталями. Да, думаю, знаете, самые важные детали, о чем мы говорили, как защититься, как иметь единство и гарантии безопасности от США, что важно, и гарантии безопасности для будущего Украины. И как теперь перейти к политическим решениям, то есть мирным переговорам, дипломатическому пути, как остановить Путина", - рассказал президент.

Зеленский отметил, что предложение Трампа остановиться на поле боя на тех линиях, где находится каждая из армий, неплохое.

"Трамп предложил остаться, где есть, и начать переговоры. Думаю, это был неплохой компромисс, но не уверен, что Путин поддержит. И я сказал это президенту", - сказал глава государства.

#путин #дональд трамп #зеленский #мирные переговоры
(1)
  A
    Aleks
    22-го октября

    Вова Путин же играет роль плохого следователя,поэтому он через Лаврова заявил,что пока цели СВО не будут выполнены,то он не согласен ни с чем ,что предложат и готов воевать до последнего славянина с двух сторон,при этом иудейское сионистское лобби в разных странах гребёт деньги лопатой прямо у налогоплательщиков,объясняя это угрозами В России это НАТО,где гусский Соловьев рассказывает сказки,а его коллеги в других странах поносят Россию и преподносят ее как угрозу... И все дружно дружат против гоев🔯😈👽

