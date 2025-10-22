По словам президента, предложение Трампа остановиться на поле боя на тех линиях, где находится каждая из армий, неплохое.

Президент США Дональд Трамп предложил неплохой компромисс по войне, но нет уверенности, что его поддержит российский диктатор Владимир Путин. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время визита в Норвегию.

"Мы имели более двух часов разговора на разные темы со многими деталями. Да, думаю, знаете, самые важные детали, о чем мы говорили, как защититься, как иметь единство и гарантии безопасности от США, что важно, и гарантии безопасности для будущего Украины. И как теперь перейти к политическим решениям, то есть мирным переговорам, дипломатическому пути, как остановить Путина", - рассказал президент.

Зеленский отметил, что предложение Трампа остановиться на поле боя на тех линиях, где находится каждая из армий, неплохое.

"Трамп предложил остаться, где есть, и начать переговоры. Думаю, это был неплохой компромисс, но не уверен, что Путин поддержит. И я сказал это президенту", - сказал глава государства.