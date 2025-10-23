Baltijas balss logotype
В Венгрии объяснили нежелание Брюсселя мира на Украине словами про задницу 0 519

В мире
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кадр: Fidesz / YouTube

Кадр: Fidesz / YouTube

Депутат Менцер: в Брюсселе защищают свои задницы, подрывая мир на Украине.

Если на Украине воцарится мир, европейским лидерам в Брюсселе придется нести ответственность за неудачи, они защищают свои карьеры и задницы, подрывая разрешение конфликта. Об этом заявил Директор по коммуникациям правящей партии Венгрии «Венгерский гражданский союз» («Фидес»), депутат Тамаш Менцер.

«Если наступит прекращение огня и мир, если [президент США Дональд] Трамп добьется успеха — а мы на это надеемся, — то этим людям [главе евродипломатии Кае Каллас, главе Еврокомиссии Урсуле фон Дер ляйен, президенту Украины Владимиру Зеленскому] придется ответить за последние три с половиной года» — пояснил политик.

По словам Менцера, выступающие за продолжения конфликта лидеры Евросоюза должны понести ответственность за все принятые плохие решения. «За то, что они не достигли ни одной из поставленных целей, ради которых они три с половиной года втягивали Европу в войну и отправляли все деньги на Украину», — посетовал депутат.

По словам политика, действия Брюсселя разрушили европейскую экономику. «Они защищают свою собственную задницу, свою карьеру, и поэтому будут и дальше разрушать и толкать Европу в пропасть», — заключил Менцер.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто оценил возможное нежелание стран ЕС пускать борт российского лидера Владимира Путина в свое воздушное пространство для перелета Венгрию на встречу с президентом США Дональдом Трампом. По словам дипломата, это будет означать, что такие государства не стремятся к урегулированию конфликта на Украине.

#европа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 335
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 635
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 502
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
В мире животных
Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет 3955
Изображение к статье: Все как у людей. Иконка видео
В мире животных
Ученые раскрыли тайны войн и политики шимпанзе в Африке 32
Изображение к статье: Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном
Спорт
Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном 68
