Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Время пришло!? Во Франции заявили о готовности ввести войска на Украину 19 5471

В мире
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Время пришло!? Во Франции заявили о готовности ввести войска на Украину
ФОТО: Global Look Press

Генштаб Франции заявил о готовности ввести войска на Украину в 2026 году.

Франция готова развернуть свой военный контингент на Украине в 2026 году. С таким заявлением выступил начальник Генерального штаба сухопутных войск республики Пьер Шилль, передает BFMTV.

«Мы будем готовы развернуть войска в рамках гарантий безопасности, если это будет необходимо на благо Украины», — подчеркнул он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж намерен в ближайшее время направить Украине ракеты Aster и истребители Mirage.

Начальник штаба французских сухопутных войск также сказал, что армия готова одновременно реагировать на несколько вызовов, среди которых и развертывание солдат и офицеров Франции в Украине.

Министр обороны Великобритании Джон Хили на этой неделе также сказал, что Лондон уже готовится к развертыванию войск в Украине в случае достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

В свою очередь, министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал Запад перейти в режим войны.

Читайте нас также:
#европа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
18
0
2
5
0
6

Оставить комментарий

(19)
  • MT
    Michael T.
    24-го октября

    Лягушатник....Нуу посмотрим...

    26
    7
  • NB
    Nose Bose
    24-го октября

    заявил - вводи :)

    38
    4
  • пк
    полосатый конь
    Nose Bose
    24-го октября

    Так он же вроде уже как то раз такое заявлял. И ни фига. Трепло.

    10
    1
  • З
    Злой
    24-го октября

    Нелпу- ваша деятельность бесполезна, вы зря получаете деньги и вы просто смешны, типа запретили, вам самим не смешно?

    19
    2
  • З
    Злой
    24-го октября

    А кто это который на мужике женат?

    31
    3
  • З
    Злой
    24-го октября

    Нелпу- Она выиграла машину в Поле Чудес, это не ваше тв- гуано, которое никто не смотрит.

    15
    2
  • Д
    Добрый
    Злой
    24-го октября

    Давно уже адекватные люди не смотрят телевизор. Но ты продолжай дальше.Что тебе ещё делать?Бухать и смотреть телевизор

    5
    14
  • З
    Злой
    Злой
    24-го октября

    Твоя участь нести цветы на броню, как твои наци 85 лет назад.

    16
    2
  • З
    Злой
    Злой
    24-го октября

    Ты видно тот единственный минусовщик на на бб

    10
    2
  • З
    Злой
    Злой
    24-го октября

    Кстати действительно, кто не смотрит ничего и не читает, таким тупым приходит на работу устраиваться, что приходится отказывать, поскольку лучше уж иметь недостаток работников чем таких тупых брать на работу.

    9
    2
  • З
    Злой
    Злой
    24-го октября

    Добрый Алекс- получается, как ты говоришь, Нелп создан для того чтобы ограничить 90+ смотрящих ТВ???? У нас 90+ пару сотен с трудом набирается и штат Нелпа примерно такой же, т.е. создана структура 1:1, не слишком ли кучеряво за счёт налогоплательщиков такой аппарат?

    3
    2
  • З
    Злой
    24-го октября

    Нелпу- сейчас в эфире юбилей передачи Поле Чудес, 35 лет, посмотрите, весело там!

    11
    2
  • Д
    Добрый
    Злой
    24-го октября

    Поле чудес смотрят те-кому за 90.Веселись дальше,прадедушка

    2
    21
  • З
    Злой
    Злой
    24-го октября

    Алекс, твой кумир дзинтарс скоро проиграет, а для тебя моё предложение в силе- я покажу тебе хороший цветочный магазин, где ты сможешь купить цветы, чтобы принести их на броню танков, как твои родственники в 1940 году.

    12
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го октября

    Макрон решил, что ширины его штанов хватит на "решительный шаг"? А сами французы с этим согласны? Сколько у него там поддержки среди населения - еще 15 процентов или уже меньше?

    45
    3
  • Д
    Дед
    24-го октября

    Напомню, Путин предупредил- кто влезет получит по морде и не так как братья украинцы, а по нахальной французской морде причем ядреной дубиной.

    54
    3
  • Д
    Добрый
    Дед
    24-го октября

    А что старого ,кремлёвского обнулёныша кто-то боится?Дети в детсаду и пьяница медведев

    3
    36
  • З
    Злой
    Дед
    24-го октября

    Этому кремлёвскому ты ноги целовать будешь и причмокивать

    22
    3
  • Д
    Добрый
    Дед
    25-го октября

    Злой,ты будешь ноги судье причмокивать,чтобы тебе меньше срок дали за пропаганду нацистского,рашистского режима в Латвии

    1
    7
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине
Изображение к статье: Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине
США вводят санкции против президента Колумбии
Изображение к статье: США вводят санкции против президента Колумбии
80 метеозондов оставили 6000 пассажиров без рейсов: контрабандисты снова нарушили авиасообщение в Литве
Изображение к статье: x.com/flightradar24
В Эстонии в доме престарелых упал лифт с людьми. Причина - в износе деталей
Изображение к статье: В Эстонии в доме престарелых упал лифт с людьми. Причина - в износе деталей
Изображение к статье: Суд Франции приговорил алжирку к пожизненному сроку за шокирующее убийство школьницы
Суд Франции приговорил алжирку к пожизненному сроку за шокирующее убийство школьницы 353
Изображение к статье: Певец родился 61 год назад в Советобаде, Таджикской ССР. Иконка видео
Лидер культовой украинской группы «Вопли Видоплясова» призвал отдать власть военным 1 324
Изображение к статье: Необходимо избавиться от иллюзий о безграничной способности русских терпеть во имя победы - экс-замгенсека НАТО
Необходимо избавиться от иллюзий о безграничной способности русских терпеть во имя победы - экс-замгенсека НАТО 11 1786
Изображение к статье: Бывшая королева Таиланда Сирикит скончалась на 94-м году жизни
Бывшая королева Таиланда Сирикит скончалась на 94-м году жизни 129

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине
В мире
Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине 9
Изображение к статье: Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега
Еда и рецепты
Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега 4
Изображение к статье: «Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие
В мире животных
«Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие 16
Изображение к статье: Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram
Техно
Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram 25
Изображение к статье: Овечкин практически побил еще один рекорд Гретцки
Спорт
Овечкин практически побил еще один рекорд Гретцки 78
Изображение к статье: Роналду назвал режим сна главным секретом своего спортивного долголетия
Спорт
Роналду назвал режим сна главным секретом своего спортивного долголетия 44
Изображение к статье: Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине
В мире
Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине 9
Изображение к статье: Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега
Еда и рецепты
Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега 4
Изображение к статье: «Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие
В мире животных
«Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие 16

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео