Генштаб Франции заявил о готовности ввести войска на Украину в 2026 году.

Франция готова развернуть свой военный контингент на Украине в 2026 году. С таким заявлением выступил начальник Генерального штаба сухопутных войск республики Пьер Шилль, передает BFMTV.

«Мы будем готовы развернуть войска в рамках гарантий безопасности, если это будет необходимо на благо Украины», — подчеркнул он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж намерен в ближайшее время направить Украине ракеты Aster и истребители Mirage.

Начальник штаба французских сухопутных войск также сказал, что армия готова одновременно реагировать на несколько вызовов, среди которых и развертывание солдат и офицеров Франции в Украине.

Министр обороны Великобритании Джон Хили на этой неделе также сказал, что Лондон уже готовится к развертыванию войск в Украине в случае достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

В свою очередь, министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал Запад перейти в режим войны.