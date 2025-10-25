Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Армия США использует дроны для контроля перемирия в секторе Газа 0 45

В мире
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Армия США использует дроны для контроля перемирия в секторе Газа

Армия США недавно начала использовать свои беспилотники над сектором Газа для наблюдения за соблюдением перемирия между Израилем и палестинской террористической организацией ХАМАС, сообщают в субботу американские СМИ, пишет LETA со ссылкой на DPA.

По информации газеты The New York Times, с согласия израильской стороны с воздуха делаются снимки происходящего в секторе Газа. Издание ссылается на источники в вооружённых силах США и Израиля.

Использование беспилотников поддерживает работу координационного центра США на юге Израиля, который отслеживает гуманитарные потребности и соблюдение режима прекращения огня.

Тем не менее публикация подчёркивает, что США предпочли бы использовать дроны для формирования собственного представления о ситуации, а не полагаться исключительно на израильскую разведку.

Израильские официальные лица назвали использование американских беспилотников довольно необычным. Кроме того, источники в правительстве США на этой неделе выразили сомнение в том, что Израиль действительно будет соблюдать все договорённости, необходимые для сохранения хрупкого перемирия.

В пятницу США назначили гражданского руководителя структуры по мониторингу перемирия в Газе — им стал американский карьерный дипломат Стив Фейгин.

Фейгин будет работать вместе с генерал-лейтенантом армии США Патриком Фрэнком, который ранее был назначен военным руководителем этой структуры, созданной после установления перемирия 10 октября.

Гражданский и военный координационный центр был создан 17 октября на юге Израиля для наблюдения за соблюдением перемирия и организации логистики, включая доставку помощи в разрушенный войной сектор Газа.

Около 200 американских военных направлены в этот центр, размещённый в арендованном складском помещении. Они работают совместно с военными из Израиля и европейских стран, представителями ОАЭ и Иордании, а также сотрудниками ООН и гуманитарных организаций.

В пятницу координационный центр, расположенный недалеко от сектора Газа, посетил государственный секретарь США Марко Рубио, назвав его создание историческим событием.

Читайте нас также:
#сша #израиль #сектор газа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
Изображение к статье: В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
«Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
Изображение к статье: «Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
В этом году в Германии значительно возросло число депортаций
Изображение к статье: В этом году в Германии значительно возросло число депортаций
Независимая кандидатка Коннолли станет следующим президентом Ирландии на целых 7 лет
Изображение к статье: Независимая кандидатка Коннолли станет следующим президентом Ирландии на целых 7 лет
Изображение к статье: РФ могла вести разведку с обломков парома «Эстония» - СМИ
РФ могла вести разведку с обломков парома «Эстония» - СМИ 2 1104
Изображение к статье: США готовят новые санкции против России
США готовят новые санкции против России 1 583
Изображение к статье: В Грузии задержаны трое граждан Китая за попытку приобрести уран
В Грузии задержаны трое граждан Китая за попытку приобрести уран 128
Изображение к статье: Боевики перешли к террору против самих арабов. Иконка видео
Washington Post: в секторе Газа полно недовольных ХАМАС 117

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 296
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 416
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177
Изображение к статье: В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
В мире
В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы 103
Изображение к статье: «Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
В мире
2
«Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы 2 785
Изображение к статье: «Я бы на месте Силини их бы уволил...»
Политика
1
«Я бы на месте Силини их бы уволил...» 1 604
Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 296
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 416
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео