Армия США недавно начала использовать свои беспилотники над сектором Газа для наблюдения за соблюдением перемирия между Израилем и палестинской террористической организацией ХАМАС, сообщают в субботу американские СМИ, пишет LETA со ссылкой на DPA.

По информации газеты The New York Times, с согласия израильской стороны с воздуха делаются снимки происходящего в секторе Газа. Издание ссылается на источники в вооружённых силах США и Израиля.

Использование беспилотников поддерживает работу координационного центра США на юге Израиля, который отслеживает гуманитарные потребности и соблюдение режима прекращения огня.

Тем не менее публикация подчёркивает, что США предпочли бы использовать дроны для формирования собственного представления о ситуации, а не полагаться исключительно на израильскую разведку.

Израильские официальные лица назвали использование американских беспилотников довольно необычным. Кроме того, источники в правительстве США на этой неделе выразили сомнение в том, что Израиль действительно будет соблюдать все договорённости, необходимые для сохранения хрупкого перемирия.

В пятницу США назначили гражданского руководителя структуры по мониторингу перемирия в Газе — им стал американский карьерный дипломат Стив Фейгин.

Фейгин будет работать вместе с генерал-лейтенантом армии США Патриком Фрэнком, который ранее был назначен военным руководителем этой структуры, созданной после установления перемирия 10 октября.

Гражданский и военный координационный центр был создан 17 октября на юге Израиля для наблюдения за соблюдением перемирия и организации логистики, включая доставку помощи в разрушенный войной сектор Газа.

Около 200 американских военных направлены в этот центр, размещённый в арендованном складском помещении. Они работают совместно с военными из Израиля и европейских стран, представителями ОАЭ и Иордании, а также сотрудниками ООН и гуманитарных организаций.

В пятницу координационный центр, расположенный недалеко от сектора Газа, посетил государственный секретарь США Марко Рубио, назвав его создание историческим событием.