Бывшая королева Таиланда Сирикит скончалась на 94-м году жизни

В мире
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Бывшая королева Таиланда Сирикит скончалась на 94-м году жизни
ФОТО: пресс-фото

Бывшая королева Таиланда Сирикит, мать нынешнего короля Ваджиралонгкорна, скончалась в пятницу вечером в возрасте 93 лет, сообщила администрация королевского дворца, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Сирикит, состоявшая в браке с королём Пхумипоном Адульядетом на протяжении 66 лет, завоевала репутацию заботливой матери и иконы стиля. Некоторые западные СМИ размещали её на обложках журналов и сравнивали с бывшей первой леди США Джеки Кеннеди.

"Состояние здоровья Её Величества ухудшалось вплоть до пятницы, и в 21:21 она скончалась в больнице Чулалонгкорна в возрасте 93 лет", — говорится в заявлении королевского дворца.

Сирикит находилась в больнице с 2019 года и страдала от ряда заболеваний, в том числе от заражения крови, которое она перенесла в этом месяце.

Король Ваджиралонгкорн распорядился, чтобы члены королевской семьи начали годичный траурный период.

Ведущие новостных программ на тайском телевидении с утра субботы одеты в чёрное — это знак общественного траура.

Муж Сирикит, король Пхумипон Адульядет, правил с 1946 по 2016 год.

Пик популярности королевы пришёлся на 1960-е годы, когда она встречалась с президентами США и такими суперзвёздами, как Элвис Пресли. Сирикит называли "Матерью нации", а её день рождения отмечался как День матери.

В последние годы она отошла от общественной жизни из-за ухудшения здоровья. Её личную жизнь оберегали строгие законы, ограничивающие публичность новостей о королевской семье.

