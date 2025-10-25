Baltijas balss logotype
Washington Post: в секторе Газа полно недовольных ХАМАС 0 117

В мире
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Боевики перешли к террору против самих арабов.

Боевики перешли к террору против самих арабов.

При отсутствии внешней помощи резня будет продолжаться.

Газета The Washington Post публикует неожиданный текст о "другой Газе", где, в отличие от привычно рисуемой, люди хотят жить, а не умирать; мечтают видеть своих детей не шахидами, а тружениками. И - что самое удивительное - где Израиль рассматривают, не как врага, а как надежду на то, что когда-то эти мечты сбудутся.

Написал текст (The ceasefire created two Gazas. One will consume the other) Мумин аль-Натур, основатель движения We Want to Live ("Мы хотим жить") и бывший политзек ХАМАСа, который всю войну провел в Газе. И сейчас остается там.

"Перемирие президента Дональда Трампа раскололо Газу на две параллельные реальности - по разные стороны "жёлтой линии", за которую Армия обороны Израиля отошла в рамках первого этапа соглашения. С одной стороны - Газа, отчаянно желающая успешной реализации плана Трампа; с другой - Газа, которую снова затягивает в пропасть.

Две Газы эти не смогут сосуществовать долго. И скоро одна поглотит другую. Бои в минувшие выходные лишь подчеркивают, насколько хрупким остается этот баланс.

Газа, в которой я хочу жить, находится между Израилем и "желтой линией". Здесь война завершена, и в воздухе ощущаются перемены. Здесь мало кто говорит о ХАМАСе с теплотой или одобрением. И, возможно, впервые их никто не заставляет этого делать.

Я много лет участвовал в подпольном гражданском движении Газы. И все это время мы готовились к тому моменту, когда появится шанс освободиться от жестокого господства ХАМАСа и разорвать замкнутый круг войн с Израилем. Этот момент наступил. Ради этой возможности я протестовал и страдал всю жизнь.

Но по другую сторону "желтой линии" существует другая Газа, которая сделает все, чтобы этого не произошло. Там война продолжается. Уже не между ХАМАСом и Израилем, а между ХАМАСом и самой Газой.

Не прошло и две недели после подписания соглашения и отвода солдат ЦАХАЛа, как ХАМАС вылез из-под земли и принялся самым жестоким образом восстанавливать свою власть. Его новое появление сопровождалось ужасающей резней, направленной против любого инакомыслия - реального или воображаемого, прошлого или настоящего.

Не имея больше израильтян на прицеле, без заложников для мучений и без лидеров, способных дать им новую идентичность, боевики ХАМАСа срывают свое унижение и ярость на палестинцах, которые просто оказались не на той стороне "желтой линии" в момент окончания войны.

Публичные казни, перестрелки вокруг больниц - жестокость ХАМАСа против палестинцев стала настолько варварской и садистской, что кажется: их настоящий враг - палестинцы, а не израильтяне.

Жестокость ХАМАС по отношению к израильским заложникам появилась не из воздуха - она оттачивалась годами на палестинских телах - без какого-либо международного возмущения.

Во время войны журналиста Ахмеда аль-Масри ХАМАС искалечил, раздробив конечности, а затем оставил умирать на улице, заставив семью смотреть на мучения.

Если мы не выступим против ХАМАСа сейчас, когда он убивает палестинцев и откровенно нарушает условия мирного соглашения, мы покажем ему, что мир будет спокойно смотреть, как он вернет себе остальную Газу, растоптав наши надежды и мечты окончательно. Такой исход станет трагедией не только для палестинцев, но и для всего мира".

В заключение автор пишет, что единственный способ помочь Газе – разоружить ХАМАС и иди путем, обрисованным планом Трампа. Пусть не во взаимодействии с Израилем, но с благодарностью за то, что именно он дал надежду Газе на перемены.

#сектор газа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
