Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На юго-востоке Франции серьезно нарушено движение поездов в результате диверсии 1 218

В мире
Дата публикации: 27.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: На юго-востоке Франции серьезно нарушено движение поездов в результате диверсии
ФОТО: Unsplash.com

Во Франции в разгар школьных каникул совершен акт вандализма на линии скоростных поездов на юго-востоке страны. В ночь на понедельник злоумышленники подожгли железнодорожные кабели. Движение поездов серьезно нарушено. Ведутся ремонтные работы. Начато расследование.

Во Франции серьезно нарушено движение поездов на юго-востоке страны. Причиной стал акт вандализма на участке между Лионом и Авиньоном.

а сайте SNCF указано, что все поезда TGV, отправляющиеся из Парижа и следующие далее Лиона, отменены. В связи с этим будет затруднено движение в Марсель, Монпелье и Ниццу. Однако перебои в движении не затрагивают линию Париж - Лион.

В обратном направлении поезда, отправляющиеся с юго-востока Франции в Париж, Лион или Страсбург, задерживаются до пяти часов. На станции Лион-Пар-Дьё отменены поезда в Марсель, а также рейсы в Люксембург и Гавр. Поезд в Брюссель-Миди из Марселя был задержан на пять часов около 9:30 утра. На станции Тулуза-Матабьо около 8:00 утра у закрытых билетных касс образовались длинные очереди из-за перебоев в движении на линии Тулуза — Лион.

Отмена поездов затронула десятки тысяч пассажиров.

В SNCF заявили, что причиной сбоев стал пожар на сигнальных кабелях. Ожидаются значительные задержки.

"По оценкам наших сотрудников на месте происшествия, ремонтные работы продлятся до вечера. Движение может возобновиться сегодня вечером, но будет происходить с нарушениями. В обычном режиме движение возобновится с завтрашнего утра".

В общей сложности необходимо заменить 16 кабелей протяженностью более 25 метров, заявила компания.

"Виновные в этом акте вандализма должны быть установлены и сурово наказаны", — заявил министр транспорта Филипп Табаро.

Согласно пресс-релизу министерства транспорта, железнодорожная сеть SNCF усилила меры безопасности. Это включает в себя круглосуточное наблюдение за 28 000 км железнодорожных линий 3200 сотрудниками службы безопасности совместно с полицией и жандармерией, с использованием беспилотников и GPS-трекеров.

Читайте нас также:
#франция #железная дорога #теракт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    27-го октября

    Соломон,почему террористы не атакуют правительства? Изя,кто ж им тогда заплатит за работу?😈

    2
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В одной стране Европы потребовали запретить бекон и ветчину
Изображение к статье: Великобритания заключила с Турцией оборонное соглашение
Изображение к статье: Зеленский пригрозил усилить удары по России
Изображение к статье: Они хотят нас дестабилизировать, но конечная цель не ясна - госбезопасность о шарах из Белоруссии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия
Изображение к статье: Роботов-гуманоидов обрекли на провал
Техно
Изображение к статье: МИД Литвы вызвал представителя посольства Беларуси
В мире
Изображение к статье: Названы имена пяти кандидатов на должность главы Федрезерва США
Бизнес
Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео