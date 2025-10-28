Действия военных РФ равносильны преступлениям против человечности, пыткам гражданских лиц, говорится в докладе комиссии ООН. Его авторы указывают, что российские удары направлены на изгнание украинцев из их домов, пишет DW.

Дроны, управляемые российскими военными, неоднократно атаковали украинских мирных жителей, что приводило к смертям, ранениям и масштабным разрушениям. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 27 октября, докладе Независимой международной комиссии по расследованию нарушений по Украине, которая была учреждена Советом по правам человека ООН в марте 2022 года.

Действия российских военных равносильны двум преступлениям против человечности, указывает комиссия. Во-первых, речь идет об "убийствах и насильственном перемещении населения", а во-вторых, о "депортациях" и перемещениях из районов, оккупированных российскими войсками, гражданских лиц, некоторые из которых подвергались пыткам.

Атаки российских военных против гражданских целей

Как утверждают авторы доклада, целенаправленные атаки дронами наносились по широкому спектру гражданских целей на территории протяженностью более 300 километров вдоль правого берега реки Днепр, простирающейся через Днепропетровскую, Херсонскую и Николаевскую области. Комиссия ООН расценивает их как систематические и скоординированные действия, направленные на вытеснение украинцев из их домов, что составляет преступление против человечности - принудительное перемещение населения.

Указывается, что целями атак российских военных становились жилые дома, медицинские учреждения и другие объекты гражданской инфраструктуры, а также службы экстренного реагирования, в том числе машины скорой помощи и пожарные бригады, которые пользуются особой защитой в соответствии с международным гуманитарным правом.

В документе зафиксировано, что действия по депортации или перемещению групп людей с оккупированных территорий координировали российские власти. При этом некоторых мирных жителей перемещали в районы, контролируемые украинским правительством, других отправляли в соседнюю Грузию.

Случаи задержания, пыток и конфискации документов

Также в докладе описаны случаи задержания, пыток и конфискации документов и личных вещей - действия, которые "причинили серьезные душевные страдания и боль и являются бесчеловечным обращением, которое расценивается как военное преступление и нарушение прав человека".

Как отмечается на сайте ООН, выводы доклада были основаны на анализе находящихся в открытом доступе 500 видеозаписей, 247 из которых были технически проверены на предмет места съемки. Также в основу документа легли 226 интервью с гражданами Украины. Местные жители, которые попадали под обстрелы, описывают свои условия жизни как невыносимые, следует из доклада.

Сообщения об атаках ВСУ на гражданские объекты на оккупированных РФ территориях

Независимая международная комиссия по расследованию нарушений по Украине рассмотрела также заявления российской стороны об атаках ВСУ с применением беспилотников на гражданские объекты на оккупированных Россией территориях. Однако комиссия "не смогла сделать никаких выводов из-за отсутствия доступа к территории, опасений по поводу безопасности свидетелей и отсутствия ответов от российских властей".

Как напоминает агентство Reuters, за почти четыре года войны Украина также совершала атаки на гражданскую инфраструктуру России и занятых ею украинских территорий, хотя эти атаки и были менее масштабными.

DW