Европейский союз (ЕС) исчерпал все свои силы и средства, и сейчас совершенно неясно, кто будет финансировать «то, что останется от Украины» после конфликта с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Facebook.

По словам политика, сейчас все европейские лидеры думают о войне, но при этом средств для продолжения конфликта нет. «У кого на это есть деньги? Граждане каких стран Евросоюза готовы направлять миллиарды евро Украине, которая не в состоянии прокормить себя?» — задался вопросом венгерский премьер.

Ранее венгерский премьер в интервью журналистам рассказал, что не хотел бы вступления «оставшейся части Украины» в Евросоюз после окончания конфликта. Вместо этого она могла бы максимум стать стратегическим партнером объединения.

В свою очередь, глава венгерского дипведомства Петер Сийярто назвал главное препятствие для вступления Украины в ЕС. Он подчеркнул, что такой шаг представляет угрозу для Европы и может привести к войне и потере денег европейцев.