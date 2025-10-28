Baltijas balss logotype
Представитель страны ЕС выступил в Минске на русском языке 0 1214

В мире
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Представитель страны ЕС выступил в Минске на русском языке
ФОТО: Global Look Press

Глава МИД Венгрии Сийярто начал выступление в Минске на русском языке.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто начал выступление на Минской международной конференции по евразийской безопасности на русском языке.

«Конечно, меня будут много критиковать за мое участие, но ситуация в глобальной безопасности настолько плоха, что я должен быть здесь сегодня», — заявил дипломат.

Ранее Сийярто заявил, что Европейский союз (ЕС) одержим войной и пытается избежать любых действий, которые приблизили бы мир на Украине. Он подчеркнул, что Венгрия сохраняет каналы связи с Россией открытыми и всегда готова стать посредником в переговорах. «Если вы откажетесь от каналов связи, вы откажетесь и от надежды на мир», — заключил глава МИД.

