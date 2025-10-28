Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто начал выступление на Минской международной конференции по евразийской безопасности на русском языке.

«Конечно, меня будут много критиковать за мое участие, но ситуация в глобальной безопасности настолько плоха, что я должен быть здесь сегодня», — заявил дипломат.

Ранее Сийярто заявил, что Европейский союз (ЕС) одержим войной и пытается избежать любых действий, которые приблизили бы мир на Украине. Он подчеркнул, что Венгрия сохраняет каналы связи с Россией открытыми и всегда готова стать посредником в переговорах. «Если вы откажетесь от каналов связи, вы откажетесь и от надежды на мир», — заключил глава МИД.