В стране ЕС срочно вводят налоговые льготы из-за «этнического вымирания»

В мире
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В стране ЕС срочно вводят налоговые льготы из-за «этнического вымирания»

Родителям, у которых двое и более детей, будут предоставлены существенные налоговые льготы, чтобы стимулировать рождаемость и бороться с демографическим спадом, сообщили в правительстве Мальты.

Министр финансов Клайд Каруана во время выступления в парламенте назвал чрезвычайно низкий уровень рождаемости среди коренного населения Мальты "самым большим вызовом" страны. "Нам нужно поощрить больше семей иметь по крайней мере двух детей", – отметил Каруана.

По данным Евростата, в 2023 году показатель рождаемости на Мальте составлял лишь 1,06 ребенка на одну женщину – самый низкий среди стран ЕС.

По новой схеме, родители двух и более детей с 2026 года не будут платить налог с первых 18 500 евро дохода. К 2028 году эта льгота возрастет до 30 000 евро на человека. Налоговые льготы будут распространяться до достижения ребенком 23-х лет.

Мальтийский католический архиепископ Чарльз Сиклуна еще в сентябре предупреждал об "этническом вымирании" Мальты. Хотя страна плотно населена – около 1 704 человека на квадратный километр, почти треть населения состоит из иностранных работников и их семей.

Каруана также сообщил, что коренное население Мальты в настоящее время составляет 406 000 человек, из которых 24% – старше 65 лет. Всего на острове живет почти 600 тыс человек.

Читайте нас также:
#демография #мальта
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
